Osmaniye’de son olarak sulama kanalında görülen ve 2 yıldır kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak için yeniden arama çalışması başlatıldı. Sulama kanalına cansız manken bırakılarak suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi incelendi. Acılı anne Elif Karabacak, “Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşının olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum” dedi.

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Osmaniye'de Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024 tarihinde 23 yaşındaki Gülhan Karabacak, yürüyüş yapmak için evden ayrıldı, genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Ailenin ihbarı sonrasında polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Sulama kanalları, araziler ve farklı noktalarda yapılan aramalara rağmen Karabacak'a ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

2 yıldır hiç iz yok! 23 yaşındaki Gülhan Karabacak’a ne oldu? Acılı anne konuştu: Kızımın bir kemiği kalmışsa mezar taşı olsun istiyorum

CANSIZ MANKENLE ARANIYOR

2 yıl boyunca sırra kadem basan genç kızın soruşturmasında yeniden çalışma başlatıldı. Karabacak'ın son görüldüğü bölgede bulunan sulama kanalına, genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken bırakılarak suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.

Mankenin izlediği güzergah doğrultusunda çalışmalar Adana'nın Ceyhan ilçesi yönünde yoğunlaşırken, dalgıç polisler su altında çalışma yaptı.

2 yıldır hiç iz yok! 23 yaşındaki Gülhan Karabacak’a ne oldu? Acılı anne konuştu: Kızımın bir kemiği kalmışsa mezar taşı olsun istiyorum

“BİR MEZAR TAŞI OLSUN İSTİYORUM”

Acılı anne Elif Karabacak, şöyle konuştu:

2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz. İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü. Elinden geldiği kadar olayın üstünde duruyor, arıyor. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşının olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok. Lütfen yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum.

2 yıldır hiç iz yok! 23 yaşındaki Gülhan Karabacak’a ne oldu? Acılı anne konuştu: Kızımın bir kemiği kalmışsa mezar taşı olsun istiyorum

"İKİ YILDAN BERİ KIZIMI ARIYORUZ”

Baba Aydın Karabacak, ise "İki yıldan beri kızımı arıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acılar içindeyiz. Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz. Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim" dedi.

2 yıldır hiç iz yok! 23 yaşındaki Gülhan Karabacak’a ne oldu? Acılı anne konuştu: Kızımın bir kemiği kalmışsa mezar taşı olsun istiyorum

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmaniye

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