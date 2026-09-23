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ABD'de Hakan Fidan farkı! Tek soruyla mat etti, sözleri alkış aldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta "100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri" Paneli'nde konuştu. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik füze saldırılarının Mekke Anlaşması için bir test olup olmadığı sorusuna cevap veren Fidan'ın, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey’i işaret eden cevabı alkış aldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri" Paneli'nde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve salondan gelen soruları cevapladı.

Türkiye’nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü “bölgesel sahiplenme” politikasına değinen Fidan, “ABD, kendisini yeni bir döneme doğru dönüştürüyor. Bizler bunu ABD’nin küresel politikasının ne olacağını hesap ederek yaptığımız bir şey değil. Bu, bizim uzunca süredir inandığımız bir süreçti.” ifadesini kullandı.

'MEKKE ANLAŞMASI' ÇIKIŞI

Fidan, dışarıdan aktörlerin “iyi, kötü ve başka sebeplerle” bölgeye müdahale ettiğini ancak aradan geçen sürenin ardından bölge ülkelerinin olgunlaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bölge ülkeleri, Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz ‘hakimiyet, boyun eğme yok bilakis işbirliği var’ düsturunu öğrendiler. Bu, bölgesel siyasetimiz için temel unsur. Bizler, Mekke Anlaşması ile eş zamanlı olarak ‘bölgesel sahiplenme’ düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü bölgemizde uzunca bir süredir bölgesel ülkeler arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.”

ABDde Hakan Fidan farkı! Tek soruyla mat etti, sözleri alkış aldı
Başlık ResmiABDde Hakan Fidan farkı! Tek soruyla mat etti, sözleri alkış aldı

"BÖLGE BİRÇOK SORUNA GEBE"

Mekke İttifakı’nın kurulmasında neyin etkili olduğunun sorulması üzerine Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliği döneminde yakın geçmişten ders çıkarıldığını, yapılması gerekenlerin tespit edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"(Mekke İttifakı) Bunu son 5-6 yıldır düşünüyoruz ancak ülkeleri buna ikna etmek zaman aldı. Sanırım bu süreçte, bu ülkeler de ders çıkardı. Şimdi onlar da bölgesel işbirliği ve dayanışmanın önemini anladı. Bölgede bir sorunu gideriyoruz sonra yenisi başlıyor. Bölge, birçok soruna gebe. Böylece bu yapısal sorunun derin bir analizini yapmamız gerekiyor… Ortaklarımız Suudi Arabistan, Pakistan ile bir yol haritamız var. Bu bölgesel yapının parçası olmak isteyen ülkeler var. Bizim fikrimiz, bunu kurumsallaştırdığımızda, başka ülkelere katılım için davet açık olacak."

ABDde Hakan Fidan farkı! Tek soruyla mat etti, sözleri alkış aldı
Başlık ResmiABDde Hakan Fidan farkı! Tek soruyla mat etti, sözleri alkış aldı

SÖZLERİ ALKIŞ ALDI

Fidan, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının Mekke Anlaşması’nın ilk sınavı olduğu, Anlaşma'nın nasıl sınav verdiği sorusu üzerine, salondaki ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’e işaret ederek, “Orduya ne zaman katıldığını” sordu. Jeffrey, yaklaşık 50 yıl önce katıldığını belirtmesi üzerine Fidan, “NATO’nun 5. Maddesi’nin devreye alınmasına kaç kere tanık olduğunu” sordu. Salondan “sadece 1 kez” cevabı geldi.

Fidan, “Bu hiç adil değil. Kimse NATO'yu 'kağıttan kaplan' olmakla eleştirmiyor ancak konu, yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca, 10 yıllık bir krizi, Yemen krizini örnek gösterip 'Bakın, bu işe yaramıyor' diyorlar. Daha yeni başladık.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan’ın yanıtı, salonda alkışla karşılandı.

ABDde Hakan Fidan farkı! Tek soruyla mat etti, sözleri alkış aldı
Başlık ResmiABDde Hakan Fidan farkı! Tek soruyla mat etti, sözleri alkış aldı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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