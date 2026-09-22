Macron'un BM konuşmasına Gazze damgası: "Hepimiz utanmalıyız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani duruma ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Macron, uluslararası toplumun hareketsiz kalması halinde “güvenilirliğinin” tehlikeye gireceğini söylerken, Gazze'deki tabloyu “utanç verici” olarak nitelendirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macron, uluslararası toplumun Gazze konusunda hareketsiz kalması halinde “güvenilirliğinin” tehlikeye gireceğini belirtti.

Gazze'de barışın sağlandığı yönündeki iddiaların insani yardımların ulaştırılmasında bir artışla karşılık bulmadığını söyleyen Macron, devam eden kısıtlamaları “utanç verici” olarak nitelendirdi.

"ORTAYA ÇIKAN MANZARA UTANÇ VERİCİ"

“Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor ancak bu, insani yardımların ulaştırılmasının önünü açmadı. Ortaya çıkan manzara utanç verici. Hepimiz utanmalıyız” diyen Macron, Filistin'i tanıyan ancak Gazze'deki insani durum karşısında harekete geçmeyen ülkelerin de güvenilirliğini sorguladı.

Macron, “Gazze'de hareketsiz kalırsak güvenilirliğimizin ne değeri var?” diye konuştu.

BATI ŞERİA'DAKİ GELİŞMELERE TEPKİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da devam eden ihlaller olarak nitelendirdiği gelişmeleri de kınayan Macron, “Batı Şeria'da neler olduğuna bakın. Her gün ihlallere tanık oluyoruz. Hem de ne adına? Hamas, Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif olmadı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Filistin halkının “meşru haklarını” savunması gerektiğini belirten Macron, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığını da vurguladı.

Macron, İsrail'in güvenliğinin komşu ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesini gerektirdiği yönündeki görüşlere karşı çıktı.

Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında da bulunan Macron, Hizbullah'ın varlığıyla mücadele edilmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması için tamamen egemen bir Lübnan'ın gerekli olduğunu söyledi.

“Lübnan ve halkı için egemenlik. Filistinliler için egemenlik. Onların en temel ve en temel hakları bir kez daha ihlal ediliyor” dedi.

Macronun BM konuşmasına Gazze damgası: Hepimiz utanmalıyız

"DEVRİM HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞMEMELİ"

Suriye konusunda da değerlendirmelerde bulunan Macron, Fransa'nın ülkenin egemenliğini ve birliğini desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Macron, “Devrim hayal kırıklığına dönüşmemeli” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ SUÇLARI SANAYİLEŞTİRİLDİ"

Macron, dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ciddi bir sınamayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Savaş suçları sanayileştirildi. Sivil altyapının yok edilmesine ve insan hakları ihlallerine tanık olduk. Bu, barbarca eylemlerin yeni bir çağıdır” diyen Macron, Cenevre Sözleşmeleri'nin sunduğu koruyucu çerçevenin “parçalandığını” ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'na desteğini yineleyen Macron, Fransa'nın mahkemenin “merkezi rolünü” desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, “Bazılarının kurmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz” dedi.

Macronun BM konuşmasına Gazze damgası: Hepimiz utanmalıyız

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE REFORM ÇAĞRISI

Macron, BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması çağrısında da bulundu. Fransa'nın Konsey'i daha etkin hale getirmeyi amaçlayan adımları desteklediğini belirten Macron, “Yeni üyelere, yeni bölgelere açılmalıyız” dedi.

Yapay zeka konusunda da uluslararası katılımın artırılması gerektiğini vurgulayan Macron, teknolojinin geleceğinin yalnızca iki büyük güç veya bir avuç ekonomik aktör tarafından belirlenmemesi gerektiğini söyledi.

“Yapay zeka konusunda kararlılığımızı korumalı ve geri adım atmamalıyız” ifadelerini kullanan Macron, “Bazıları bize kararları yalnızca iki gücün, ABD ve Çin'in vereceğine inandırmak istiyor. Bize, tüm kararları yalnızca birkaç ekonomik aktörün vereceğine inandırmak istiyorlar” diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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