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Spor

A Milli Takım'da Orkun Kökçü idmanda yer almadı

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A Milli Takım'da Orkun Kökçü idmanda yer almadı
Başlık ResmiA Milli Takımda Orkun Kökçü idmanda yer almadı

Türkiye Futbol Federasyonu, ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü'nün bugünkü antrenmana çıkamadığını açıkladı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama gerçekleştirildi.

Geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlayan idman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'ndaki pas ve taktik çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

Orkun Kökçü
Başlık ResmiOrkun Kökçü

ORKUN KÖKÇÜ İDMANDA YER ALMADI

Dün yapılan çalışmaya seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü ise antrenmanda yer almadı.

İdmanı TFF başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı çalışmayla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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