SWM’nin Türkiye’deki üretimi sona erdi: Eskişehir macerası bir yıl bile sürmedi

Eskişehir’de üretime başlayan Çinli SWM’nin macerasının üretime başlamasının üzerinden 1 yıl bile geçmeden sona erdiği iddia edildi. SWM Motors, GSR2 güvenlik şartlarını karşılayamayınca Türkiye’deki üretimini bitirdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Türkiye pazarına büyük hedeflerle giren Çinli otomobil üreticisi SWM’nin Eskişehir’deki yerli üretim macerası kısa sürdü. ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığındaki Urzat Otomotiv tarafından yürütülen G01 Pro üretiminin sona erdiği belirtildi.

Otomobil Gazetesi’nin proje ortaklarından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre üretim iş birliğinin bitmesindeki temel nedenlerden biri, SWM’nin Türkiye’de satılması planlanan yeni araçları güncel güvenlik mevzuatına uygun biçimde sağlayamaması oldu.

SWM veya Türkiye distribütörü ATMO Group tarafından üretimin sona ermesine ilişkin henüz kapsamlı bir kamuoyu açıklaması yapılmadı. Bu nedenle kararın ayrıntıları ve markanın Türkiye’deki ticari faaliyetlerine nasıl devam edeceği netlik kazanmış değil.

SERİ ÜRETİM ARALIK 2025’TE BAŞLAMIŞTI

SWM’nin Türkiye serüveni 2023 yılının sonunda G01 ve G01F modellerinin satışa sunulmasıyla başladı. İthalat ve distribütörlük operasyonunu yürüten ATMO Group, daha sonra Urzema Holding ile ortak girişim kurarak üretimi Türkiye’ye taşıdı.

Urzat Otomotiv A.Ş. çatısı altında gerçekleştirilen yatırım için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi seçildi. Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından SWM G01 Pro’nun seri üretimine Aralık 2025’te geçildi. Yerli üretim otomobiller Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon 899 bin TL’den başlayan lansman fiyatıyla bayilere gönderildi.

GSR2 VE TİP ONAYI ENGELİ

Üretimin durdurulmasının arkasında GSR2 olarak bilinen güncel Genel Güvenlik Yönetmeliği ile tip onayı şartlarının bulunduğu aktarılıyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyumlu biçimde uyguladığı düzenleme, yeni otomobillerde akıllı hız desteği, sürücü yorgunluk uyarısı, geri manevra algılama sistemi, acil duruş sinyali ve olay veri kaydedicisi gibi çeşitli güvenlik sistemlerini zorunlu tutuyor.

Tip onayı ise bir aracın, sistemin veya teknik bileşenin ilgili güvenlik ve çevre mevzuatını karşıladığını gösteren resmi onay anlamına geliyor. Araçların Türkiye’de seri şekilde üretilip trafiğe çıkabilmesi için gerekli testlerden geçmesi ve uygunluk belgelerini alması gerekiyor.

Aktarılan bilgilere göre SWM, Türkiye’de üretilecek yeni nesil modellerini bu şartlara uygun şekilde sağlayamadı. Bu durum SWM, ATMO Group ve Urzema Holding arasındaki üretim iş birliğinin devamını zorlaştırdı.

FABRİKA KAPANACAK MI, YENİ ÇİNLİ Mİ GELECEK?

SWM üretiminin sona ermesi, Eskişehir’deki Urzat Otomotiv tesisinin tamamen kapatıldığı anlamına gelmiyor. Üretim altyapısı ile ATMO Group ve Urzema Holding arasındaki ortaklık varlığını koruyor. Bu nedenle hazır kapasitenin başka bir Çinli otomobil markası için kullanılması mümkün olabilir.

Aynı tesiste daha önce Çinli JAC’ın elektrikli E30X modelinin üretilmesi de gündeme gelmişti. JAC E30X projesinin devam edip etmeyeceği veya tesise farklı bir üreticinin getirileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala