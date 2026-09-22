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Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahve'nin son bölümü)

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Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahve'nin son bölümü)
Başlık ResmiTuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahvenin son bölümü)

Tuzlu Kahve 4. bölüm, yeni bölümü canlı yayında takip edemeyen veya yayın sonrasında izlemek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin son bölümünün hangi platformda yayınlanacağı, YouTube'a yüklenip yüklenmeyeceği ve Tuzlu Kahve 4. bölüm izleme seçenekleri merak ediliyor.

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Tuzlu Kahve'nin 4. bölümü 22 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümü televizyondan takip edemeyenler ise yayın sonrasında tam bölüme nereden ulaşabileceklerini ve YouTube'da yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve 4. bölümün YouTube'da hemen yer almamasının nedeni dizinin dijital yayın takvimi. 3. bölümde uygulanan düzende yeni bölüm salı günü Star TV'de yayınlandıktan sonra çarşamba günü HBO Max'e, perşembe günü ise YouTube'a yüklendi. Aynı yayın düzeninin devam etmesi halinde 4. bölümün de 24 Eylül Perşembe günü YouTube'da erişime açılması bekleniyor.

Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahvenin son bölümü)
Başlık ResmiTuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahvenin son bölümü)

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve'nin son bölümü televizyon yayınında Star TV'den, dijital olarak ise yayın sonrasında HBO Max üzerinden izlenebiliyor. Güncel yayın düzenine göre yeni bölümler salı günü Star TV'de ekrana geliyor ve televizyon gösteriminden yaklaşık 24 saat sonra HBO Max'e ekleniyor. 4. bölüm için de aynı takvim geçerli.

Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahvenin son bölümü)
Başlık ResmiTuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahvenin son bölümü)

TUZLU KAHVE KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Tuzlu Kahve dizisi, ailelerin beklentileri, evlilik baskısı, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve beklenmedik karşılaşmalar etrafında gelişiyor. Hayatını belirli bir plana göre yaşamaya çalışan Derin ile yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet, hikayenin merkezinde yer alıyor. Mehmet'in Türkiye'ye dönmesi, kardeşi Murat'ın evlilik hazırlıkları ve iki ailenin geçmişten gelen bağları, Derin ile Mehmet'in yollarını kesiştiriyor.

Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahvenin son bölümü)
Başlık ResmiTuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, nereden izlenir? (Tuzlu Kahvenin son bölümü)

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Mustafa Kotan, yapımcılığını Polat Yağcı üstleniyor. Poll Films imzalı yapımın senaryosunu ise Aslı Zengin, Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin Tak kaleme alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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