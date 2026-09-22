ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Frederiksen ve Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin Grönland'daki güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmayı New York'ta imzaladı. Liderler, anlaşmanın ABD, Danimarka, Grönland ve NATO açısından önemine vurgu yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza attı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan liderler, Trump'ın daha önce duyurduğu anlaşmayı düzenlenen törenle imzaladı.

Trump, törende yaptığı konuşmada anlaşmanın ABD, Danimarka ve Grönland halkı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen ve Grönland Başbakanı Nielsen'e teşekkür eden Trump, taraflar arasında güçlü bir işbirliği kurulacağını belirtti.

Daha önce birçok ABD başkanının Grönland konusunu gündeme getirdiğini ancak somut adım atan kişinin kendisi olduğunu ifade eden Trump, anlaşmanın Avrupa, ABD, Danimarka ve Grönland açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Trump duyurmuştu! Grönland anlaşması resmen imzalandı

"DANİMARKA, ABD'NİN GÜVENİLİR MÜTTEFİKİDİR"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, törende yaptığı konuşmada ABD ile Danimarka arasındaki ilişkilere dikkat çekti.

Frederiksen, Danimarka Krallığı'nın ABD'nin sözünü tutan bir dostu ve güvenilir müttefiki olduğunu belirterek, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki uzun süreli işbirliğinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

75 yıl önce Grönland'ın savunmasına ilişkin bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Frederiksen, bugün daha büyük bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

GRÖNLAND BAŞBAKANI'NDAN "MÜTTEFİKLİK" MESAJI

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ise anlaşmayla Grönland'ın güvenlik kontrollerinin kapsamlı şekilde güncellendiğini ve ABD ile güvenlik işbirliğinin kalıcı olarak güçlendirildiğini söyledi.

Grönland'ın 2. Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş'a kadar önemli bir rol üstlendiğini belirten Nielsen, bu geçmişle gurur duyduklarını ve anlaşmanın bu geleneği sürdürdüğünü ifade etti.

Liderler, konuşmaların ardından ortak anlaşma metnine kameralar karşısında imza attı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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