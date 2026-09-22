Deniz Gürkan kimdir? Anne Yarısı dizisinde Merve'yi oynuyor

Deniz Gürkan, Anne Yarısı dizisinin ilk bölümüyle birlikte oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Zeynep'in yakın arkadaşı Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı, yaşı ve daha önce rol aldığı diziler araştırılıyor.

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Anne Yarısı dizisi 22 Eylül Salı akşamı NOW ekranlarında ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda Deniz Gürkan da yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu güncel tanıtımlarda yeniden öne çıkarken Gürkan'ın Merve karakterini canlandırdığı daha önce açıklanan kadro bilgileriyle doğrulandı.

DENİZ GÜRKAN KİMDİR?

Deniz Gürkan, 1999 yılında İzmir'de doğdu.Televizyon kariyerinde farklı türlerdeki yapımlarda rol alan Gürkan, Aşkın Tarifi, Balkan Ninnisi, Kısmet, Bir Gece Masalı ve Ben Leman gibi dizilerde izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında ise NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı.

Deniz Gürkan kimdir? Anne Yarısı dizisinde Merveyi oynuyor

DENİZ GÜRKAN OYNADIĞI DİZİLER

Deniz Gürkan'ın dizi kariyeri 2021 yılında Aşkın Tarifi ile başladı. Burada Sevi karakterini canlandıran oyuncu, ardından Balkan Ninnisi'nde Gülbahar ve Kısmet'te Roza karakterleriyle ekranlara geldi.

Aşkın Tarifi - 2021

Balkan Ninnisi - 2022-2023

Kısmet - 2023

Bir Gece Masalı - 2024-2025

Ben Leman - 2025

Anne Yarısı - 2026

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