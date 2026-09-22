Türkiye ve 3 ülkeden Husilere sert tepki! Saldırıları kınadılar

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılarını şiddetle kınadı. Dört ülke, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine yönelik desteklerini yinelerken, bölgede kalıcı barış ve istikrar için diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.

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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığınca toplantıya ilişkin yayımlanan ortak açıklamada, 4 ülkenin bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Bakanlar, Orta Doğu ve daha geniş bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahın desteklenmesi amacıyla ülkeler arasındaki istişare ve eş güdümün sürdürülmesinin önemini teyit etti.

Bölgede devam eden gerilim ve çatışmalardan duyulan endişenin dile getirildiği açıklamada, diyalog ve diplomasinin kalıcı çözüme ulaşmanın yegane yolu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için "İslamabad Mutabakatı"na uyulması gerektiği ifade edildi.

4 ÜLKEDEN HUSİLERE TEPKİ

Bakanlar, Yemen'deki Husilerin son dönemde gerçekleştirdiği saldırılar da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırıları şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineleyen bakanlar, ülkenin uluslararası hukuk ve BM Şartı kapsamında kendisini, topraklarını ve halkını koruma hakkını teyit etti.

Denizlerde seyrüsefer güvenliği ve serbestisinin korunmasının önemine de dikkat çekildi.

Bakanlar ayrıca Yemen'in meşru hükümeti ve Yemen Başkanlık Konseyi'nin, siyasi süreç ve farklı tarafların katılacağı kapsayıcı bir Yemenliler arası diyalog yoluyla ülkede güvenlik, istikrar ve kalkınmayı sağlama çabalarına desteklerini yineledi.

FİLİSTİN VURGUSU

Toplantıda Filistin meselesinin Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi rolü yeniden teyit edildi.

Öte yandan dört ülke, Sudan'ın egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini de yineledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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