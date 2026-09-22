Fransa'dan Netanyahu'ya 5'inci kez izin! Tepkiler çığ gibi

Fransa'nın, hakkında UCM tarafından tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçağın Fransız hava sahasından geçmesine izin vermesi ülkede tepkilere neden oldu. Fransız siyasetçiler, kararın ardından hükümeti eleştirirken, Fransa'nın bu izni 5. kez verdiği belirtildi.

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Fransa'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçağın Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiği öğrenildi.

Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'ta devam eden 81. Genel Kurulu'na katılması bekleniyor. Fransız diplomatik bir kaynak, BM Genel Kurulu'na gitmekte olan Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verildiğini açıkladı.

"BU DURUMA SON VERİLMELİ"

Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi. Fourreau, Gazze'deki savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na gitmek için Fransız hava sahasını kullanmasına izin verildiğini belirtti.

Fransa'nın bu izni 5. kez verdiğini vurgulayan Fourreau, ülkesinin kendisini küçük düşürdüğünü ve uluslararası hukuku çiğnediğini savunarak bu duruma son verilmesi gerektiğini ifade etti.

"BU FRANSA, BİZİM FRANSA'MIZ DEĞİL"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala da X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın 22 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

Cathala, 22 Eylül 2026'da ise Fransız hükümetinin, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun 5. kez Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiğini belirtti. Cathala, Filistin Devleti'nin tanınmasının bir şey değiştirmediğini savunarak, "Bizi utançla kavrayan bu Fransa, bizim Fransa'mız değil" ifadesini kullandı.

Fransa Komünist Partisinin (PCF) gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Fabien Roussel de Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verilmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Roussel, Filistin Devleti'nin tanınmasından bir yıl sonra Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçirilmesine izin verilmesini eleştirdi.

DAHA ÖNCE DE İZİN VERMİŞTİ

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransa daha önce Şubat, Nisan ve Temmuz 2025'te, ayrıca Temmuz 2026'da Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin vermişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu tarihten sonra Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı seyahatlerde kullandığı uçak, Roma Statüsü'ne taraf Avrupa ülkelerinin hava sahalarından da defalarca geçmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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