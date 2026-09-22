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Spor

ÖZEL | Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'un şampiyonluk sırrını açıkladı: "Neredeyse kusursuzdu"

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ÖZEL | Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'un şampiyonluk sırrını açıkladı:
Başlık ResmiÖZEL | Hüseyin Türkmen, Trabzonsporun şampiyonluk sırrını açıkladı: Neredeyse kusursuzdu

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından olan 28 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezonu Antalyaspor’da tamamlayan ve yeni sezona hazırlanan Türkmen, başarılarla dolu bordo-mavili günlerini, teknik direktör Abdullah Avcı dönemini, ligdeki rekabeti ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Trabzonspor forması altında çıktığı 124 resmî maça; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu sığdıran Hüseyin Türkmen, bordo-mavili takımın altın çağının kilit isimlerinden biri oldu. Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ve savaşçı kimliğiyle Karadeniz ekibinin kupa zaferlerinde dikkat çeken isimlerinden olan tecrübeli stoper, şampiyonluk sevinciyle taçlanan o unutulmaz günlerini Türkiye Gazetesi’ne özel olarak değerlendirdi.

TÜRKMEN: “TARİH YAZDIK”

İlk olarak bordo-mavili ekipte forma giydiği günlere dair duygularını paylaşan Hüseyin Türkmen, “Trabzonspor kariyerimde her biri çok özel 124 maç oynamak, Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir çocuk için çok anlamlı ve değerliydi. İlk maçlarımdan biri teknik direktör Ünal Karaman dönemindeki Fenerbahçe maçıydı. Muhteşem bir başlangıçtı ve harika bir galibiyet almıştık. Trabzonspor’la ilk önce, uzun süre sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandık. Takım arkadaşlarımla beraber unutulmaz bir anı yaşadık. Takımımızda sevinç, mutluluk ve büyük bir işi başarmanın vermiş olduğu haz duygusu vardı. Devamında ise Süper Kupa’yı kazanmak, 38 sene sonra gelecek olan şampiyonluğun ayak sesleriydi. Şimdi durup tekrar düşündüğümde; inanılmaz işler başardığımızı ve bir tarih yazdığımızı görüyorum.” dedi.

Hüseyin Türkmen
Başlık ResmiHüseyin Türkmen

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİM”

Bordo-mavili ekipteki performansını genel olarak değerlendiren Türkmen, “Hayatım boyunca hep bir mücadelenin içinde oldum. Başarmış ve yapmış olduğum her şey bir emeğin, çalışmanın ve mücadelenin sonucunda elde edildi; Trabzonspor kariyerim de böyleydi. İlk 11’de oynamak için çok mücadele ettim. Olması gerektiğinden çok çalıştım ve bu durum, maalesef sakatlıklar yaşamama ve Trabzonspor formasından uzak kalmama sebep oldu. Oynamadığım zamanlar da kendimi hep hazır tuttum ve şansın bana gelmesini bekledim. Hiçbir zaman herhangi bir hocama gidip ‘Beni oynat! Neden beni oynatmıyorsun?’ demedim. Her zaman maç ve antrenman performansının yeterli olduğuna inandım ve zaten doğru olan da buydu. Oynadığım zaman en iyi performansımı verdim. Yedek kaldığım dönemler ise takım arkadaşlarımı ve hocalarımı her zaman destekledim çünkü biz bir aileydik.” diye konuştu.

“YENİLMEZ BİR TAKIM OLMUŞTUK”

2021-2022 sezonunda yaşadığı Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili duygularını anlatan başarılı stoper, şöyle devam etti: “Şampiyonluğa giderken yaşanan anlar, olaylar ve duygular çok özel ve önemliydi. Her galibiyetten sonra taraftarımızın ve camiamızın bize olan inançları ve güvenleri yükseldi. Artık yenilmez bir takım olmuştuk. Taraftarlardan ve yönetimden almış olduğumuz güven ile birlikte muhteşem bir takım haline gelmiştik. Elbette, teknik ekipteki Abdullah Avcı ile yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz’ın rolleri çok büyüktü. 2022 sezonunda kazanmış olduğumuz şampiyonluk, bir önceki sezon yapmış olduğumuz toplantıların, antrenmanların ve maçların çok iyi analiz edilip neredeyse kusursuz hâle getirilmesiyle başarıldı.”

Hüseyin Türkmen
Başlık ResmiHüseyin Türkmen

“ABDULLAH AVCI TAM BİR FUTBOL AKLIYDI”

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın o dönem kazanılan şampiyonluktaki etkileyici yönetimini değerlendiren 28 yaşındaki savunmacı, “Çalışılması keyifli, iletişim kurması kolay, açık fikirli ve güzel zamanlar yaşatan bir hocaydı. Kariyerim üzerinde çok katkısı var. Abdullah Hoca ile Trabzonspor’da uzun zaman birlikte çalıştık. Her biri birbirinden özel, kazanmış olduğumuz kupalar, madalyalar ve sayısız maç var. Abdullah Hoca’nın maça hazırlıklarına gelecek olursak, çok iyi bir analiz ekibi ve çok değerli yardımcı hocaları vardı. O, tam bir futbol aklıydı. Her maçın senaryolarını en ince ayrıntısına kadar antrenmanda çalışırdık ve bunları bize video olarak izletirdi. Bizlere hep, ‘Maçın anları vardır bu anları iyi oynamalıyız’ derdi. Bireysel iletişimi gayet iyi olduğu için performans almak istediği oyuncudan o performansı alırdı. Antrenmanlarımız gayet keyifli ve taktiksel ağırlıklı geçerdi. Haftanın dört günü antrenman varsa üç gün taktik çalışırdık. Bu şekilde şampiyonluklar elde ettik ve Abdullah Avcı, 38 sene sonra gelen şampiyonluğun mimarı oldu.” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİMİ YAŞADIM”

Karadeniz ekibindeki hayallerine ulaşmasında taraftarlara ayrı bir parantez açan Hüseyin Türkmen, “Trabzonspor’da Allah’a şükürler olsun, ‘Keşke şunu da yaşasaydım’ dediğim bir duygu yok. Yaşamak istediğim hayallerimin hepsini yaşadım. Trabzon halkı ve Trabzonspor taraftarı iyi günde ve kötü zamanlarda bile her zaman kulübünün yanındadır. Şampiyonluk senesinin öncesinde veya sonrasında her zaman en büyük destekçimiz oldular. Trabzonspor taraftarı stattaki yerini aldığında sahada takım olarak çok daha güçlü oluyorduk.” sözlerini sarf etti.

Hüseyin Türkmen
Başlık ResmiHüseyin Türkmen

“İNANILMAZ BİR KADRO KURULDU”

Diğer yandan bordo-mavililerin yeni sezondaki kadro kalitesini değerlendiren Türkmen, “Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, inanılmaz bir kadro kurmayı başardı. Dünyanın en iyi futbolcularından oluşan ilk 11’ine sahipler. İnşallah bu kadro nice şampiyonluklar görür. Artık globalde de tanınan bir Trabzonspor var. Bunun sayesinde Trabzon şehri de dünyanın her yerinde tanınmaya ve bilinmeye başlandı.” diye konuştu.

“TEKKE, KULÜBÜN BİR DEĞERİDİR”

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’da yaşanan teknik direktör değişimini değerlendiren tecrübeli futbolcu, “Fatih Tekke, Trabzonspor’un bir değeridir ve ayrılıklar da sevdaya dâhildir. Thomas Reis, muhteşem bir başlangıç yaptı; onu ve takımı tebrik ederim.” dedi.

“ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN”

4-0’lık Galatasaray galibiyetiyle moral depolayan bordo-mavililerin şampiyonluk yolundaki şansını değerlendiren başarılı savunmacı, son olarak şunları söyledi: “Uzun bir lig serüveni var. Bu sene ligdeki takımların her an dengeleri değiştirebilecek kadroları ve oyun planları var. Trabzonspor, şampiyonluğun her zaman en büyük adaylarındandır.”

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