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İfade veren Emin Olcay'dan Kozinoğlu açıklaması: Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım

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İfade veren Emin Olcay'dan Kozinoğlu açıklaması: Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım
Başlık Resmiİfade veren Emin Olcaydan Kozinoğlu açıklaması: Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım

Kurtlar Vadisi dizisinde “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade verdi. Olcay, adliye çıkışında “Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım” dedi.

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinde “Ömer Baba” karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Olcay, soruşturma kapsamında bildiklerini savcılara anlattığını söyledi.

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"GÖRDÜKLERİMİ, BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"

Olcay, "Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Şu cümleyi önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor. Sizlerin de öyle" dedi.

"Yağmurda çamurda, karda görev yapıyorsunuz, işleriniz zor. Allah hepinize yardım etsin" diyen Olcay, "İnşallah bu işlerin sonucu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem. Zaten çok az sürdü. Paylaşabileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İfade veren Emin Olcaydan Kozinoğlu açıklaması: Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım
Başlık Resmiİfade veren Emin Olcaydan Kozinoğlu açıklaması: Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili daha önce yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, çeşitli kişilerin ifadeleri alınmış ve 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendi. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturma yeniden başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilirken, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi de yapıldı.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Başsavcılık ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verdi.

Son olarak soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle daha önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan Enver Altaylı, Silivri Adliyesi'ne getirilmiş ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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