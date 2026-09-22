Anne Yarısı Zeynep karakteri, dizinin ilk bölümüyle birlikte en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Burcu Özberk'in hayat verdiği Zeynep'in hikayesi, oyuncunun yaşı, kariyeri ve daha önce rol aldığı diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Anne Yarısı dizisinde Zeynep Aksoy karakteri, yıllar önce yaşadığı büyük kayıpların ardından hayatını yeğeni Ege'ye adayan bir sınıf öğretmeni olarak hikayenin ana karakterlerinden biri. Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep, Ege için verdiği mücadelede Ali ve Altay ailesiyle karşı karşıya geliyor. Özberk, karakterini anlatırken Zeynep'in kız kardeşinin bebeğini büyüttüğünü ve Ege'yi kendi kızı gibi gördüğünü söyledi.

ANNE YARISI ZEYNEP KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Zeynep Aksoy karakterini Burcu Özberk canlandırıyor. Zeynep, vicdanlı, inatçı, mücadeleci ve mesleğini seven bir sınıf öğretmeni olarak tanıtılıyor. Nişanlısı Metin ile ablası Zeren'i aynı gece kaybettikten sonra hayatını küçük Ege'ye adayan Zeynep, onu doğurmamış olsa da annesi gibi büyütüyor. Ege'yi kaybetme korkusu ise karakterin en hassas noktalarından birini oluşturuyor.

Dizinin ilk bölümünde Ege için başlayan mücadele Zeynep ile Ali'yi karşı karşıya getiriyor. Ali'nin Ege'yi Altay ailesinin yanına götürmesinin ardından Zeynep de Ege'den vazgeçmeyerek konağa geliyor.

Anne Yarısı Zeynep kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

BURCU ÖZBERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine konservatuvar öğrencisiyken başladı ve ilk televizyon deneyimlerinden birini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteriyle yaşadı.

Burcu Özberk'in geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlardan biri Güneşin Kızları oldu. Ardından Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi dizilerde başrol üstlendi. 2026 yılında ise Anne Yarısı ile ekranlara dönen Özberk, dizide Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu ile başrolleri paylaşıyor.

Anne Yarısı Zeynep kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

BURCU ÖZBERK OYNADIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl - 2013

Güneşin Kızları - 2015-2016

Şahane Damat - 2016

Aslan Ailem - 2017-2018

Afili Aşk - 2019-2020

Çocukluk - 2020

Aşk Mantık İntikam - 2021-2022

Kraliçe - 2023

Ruhun Duymaz - 2023

Anne Yarısı - 2026

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