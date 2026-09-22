Anne Yarısı Ege karakteri, NOW'ın yeni dizisinin ilk bölümüyle birlikte merak edilen isimler arasına girdi. Ali ve Zeynep arasındaki velayet mücadelesinde kalan Ege'yi canlandıran çocuk oyuncunun gerçek adı, yaşı ve daha önce rol aldığı diziler araştırılıyor.

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Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin hikayesinde küçük Ege, yıllardır teyzesi Zeynep tarafından büyütülürken babası Ali'nin hayatına yeniden girmesiyle kendisini iki taraf arasında gelişen bir mücadelenin merkezinde buluyor. NOW'ın son tanıtımında da Ege için başlayan mücadelenin Altay konağına taşındığı ve Zeynep'in Ege'den vazgeçmemek için konağa geldiği görülüyor.

ANNE YARISI EGE KİM, GERÇEK ADI NE?

Anne Yarısı dizisindeki Ege Altay karakterini Melisa Duru Ünal canlandırıyor. Ege, Ali'nin kızı ve yıllardır teyzesi Zeynep'in büyüttüğü çocuk olarak hikayede yer alıyor. Ali'nin yıllar sonra kızıyla kavuşması ve Ege'yi Altay ailesinin yaşadığı Kapadokya'daki konağa götürmesi, dizide olayların başlangıcı oluyor. Zeynep ise Ege'yi bırakmak istemediği için Ali ve ailesinin karşısına çıkarak velayet mücadelesine dahil oluyor.

Anne Yarısı Ege kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

MELİSA DURU ÜNAL OYNADIĞI DİZİLER

Genç oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam'da Mercan Turan, Ne Gemiler Yaktım'da Zeynep, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...'te Küçük Leyla ve Anne Yarısı'nda Ege Altay karakterini canlandırdı. Ayrıca 2025 yapımı Tur Rehberi filminde de rol aldı.

Oyuncunun yer aldığı yapımlar yıllara göre şöyle:

Baba - 2022

Ben Bu Cihana Sığmazam - 2022-2023

Ne Gemiler Yaktım - 2023-2024

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... - 2024-2025

Tur Rehberi - 2025

Doktor: Başka Hayatta - 2026

Anne Yarısı - 2026

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