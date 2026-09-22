Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Anne Yarısı Ege kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Anne Yarısı Ege kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?
Başlık ResmiAnne Yarısı Ege kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

Anne Yarısı Ege karakteri, NOW'ın yeni dizisinin ilk bölümüyle birlikte merak edilen isimler arasına girdi. Ali ve Zeynep arasındaki velayet mücadelesinde kalan Ege'yi canlandıran çocuk oyuncunun gerçek adı, yaşı ve daha önce rol aldığı diziler araştırılıyor.

Kaydet
|

Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin hikayesinde küçük Ege, yıllardır teyzesi Zeynep tarafından büyütülürken babası Ali'nin hayatına yeniden girmesiyle kendisini iki taraf arasında gelişen bir mücadelenin merkezinde buluyor. NOW'ın son tanıtımında da Ege için başlayan mücadelenin Altay konağına taşındığı ve Zeynep'in Ege'den vazgeçmemek için konağa geldiği görülüyor.

ANNE YARISI EGE KİM, GERÇEK ADI NE?

Anne Yarısı dizisindeki Ege Altay karakterini Melisa Duru Ünal canlandırıyor. Ege, Ali'nin kızı ve yıllardır teyzesi Zeynep'in büyüttüğü çocuk olarak hikayede yer alıyor. Ali'nin yıllar sonra kızıyla kavuşması ve Ege'yi Altay ailesinin yaşadığı Kapadokya'daki konağa götürmesi, dizide olayların başlangıcı oluyor. Zeynep ise Ege'yi bırakmak istemediği için Ali ve ailesinin karşısına çıkarak velayet mücadelesine dahil oluyor.

Anne Yarısı Ege kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?
Başlık ResmiAnne Yarısı Ege kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

MELİSA DURU ÜNAL OYNADIĞI DİZİLER

Genç oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam'da Mercan Turan, Ne Gemiler Yaktım'da Zeynep, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...'te Küçük Leyla ve Anne Yarısı'nda Ege Altay karakterini canlandırdı. Ayrıca 2025 yapımı Tur Rehberi filminde de rol aldı.

Oyuncunun yer aldığı yapımlar yıllara göre şöyle:

Baba - 2022

Ben Bu Cihana Sığmazam - 2022-2023

Ne Gemiler Yaktım - 2023-2024

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... - 2024-2025

Tur Rehberi - 2025

Doktor: Başka Hayatta - 2026

Anne Yarısı - 2026

İLGİLİ HABERLER
Anne Yarısı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Anne Yarısı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor
HABERLER
Anne Yarısı nerede çekiliyor, hangi şehirde? Anne Yarısı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor
Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
HABERLER
Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
Taşacak Bu Deniz yeni oyuncuları kim? Emriye hala, Huriye ve Cengiz Volkov karakteri
HABERLER
Taşacak Bu Deniz yeni oyuncuları kim? Emriye hala, Huriye ve Cengiz Volkov karakteri
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
'Soykırım mimarı', o sözleri hazmedemedi
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Beşiktaşlı yıldız için kötü haberi Sırplar duyurdu
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
TGS ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
Kaydet
DUMRUL, REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıktı
DUMRUL, REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıktı
Kaydet
Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)
Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.