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TGS'den ilk teşekkür ziyareti Antalya’ya

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TGS'den ilk teşekkür ziyareti Antalya’ya
Başlık Resmi TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi

Yoğun yaz sezonunun ardından Antalya Havalimanı’nda çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, üçlü vardiyada görev yapan ekipleri ilgili vardiya saatlerinde ziyaret etti. Başarılı geçen yaz operasyonunun ardından, yoğun operasyon yükünün yaşandığı havalimanları başta olmak üzere teşekkür ve tebrik ziyaretlerine başlayan Akyurt, Antalya’da Temmuz ve Ağustos aylarında TGS’nin hizmet verdiği yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7, sefer sayısının ise yüzde 3 arttığını vurguladı.

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Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalarda operasyonel performanstan dijital dönüşüme, terfi ve insan kaynakları uygulamalarından emniyet ve kalite süreçlerine kadar birçok başlık değerlendirildi.

Sezon başında Bodrum, Dalaman ve Antalya gibi turizm yoğunluğunun ve mevsimsel operasyon yükünün yüksek olduğu havalimanlarını ziyaret ederek çalışma arkadaşlarına başarı dileyen TGS yöneticileri, yaz sezonunun tamamlanmasının ardından bu kez teşekkür ve tebrik buluşmalarına başladı.

“ANTALYA OPERASYONEL AÇIDAN ÖZEL BİR SAHA”

Bu kapsamda ilk ziyaretini Antalya’ya gerçekleştiren TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, Antalya’nın yüksek yolcu ve uçuş hacminin yanı sıra yaz dönemindeki iklim koşulları nedeniyle de zorlu bir operasyon alanı olduğuna dikkat çekti. Farklı vardiyalarda görev yapan çalışma arkadaşlarıyla ilgili vardiya saatlerinde bir araya gelen Akyurt, ziyaretin yoğun geçen sezonun başarısında emeği bulunan ekiplerin çalışmalarını kutlamak açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
Başlık ResmiTGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi

Akyurt, TGS’nin yer hizmetlerinde operasyonel mükemmeliyet odağıyla yürüttüğü çalışmaların turizm hareketliliğinin sürdürülebilirliğine ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, sunulan hizmetin hava ulaşım zincirinin etkin şekilde işlemesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

İNSAN KAYNAĞINDA YETKİNLİK BAZLI YAKLAŞIM

Buluşmada TGS’nin işe alım ve atama süreçlerine de değinen Akyurt, işe alım ve terfi süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik bazlı testlerin yanı sıra temel, liderlik ve fonksiyonel yetkinlikler ile pozisyonun gerekliliklerinin birlikte değerlendirildiğini belirtti.

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
Başlık ResmiTGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi

TGS’DE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE İNSAN VAR

Buluşmada TGS’nin dijital dönüşüm çalışmalarını da ele alan Akyurt, “Dijitalleşme yaklaşımımızın merkezinde insan var. Teknolojiyi çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran, saha tecrübesini güçlendiren ve operasyonlarımızı daha güvenli, ölçülebilir ve verimli hale getiren bir araç olarak görüyoruz.” dedi.

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
Başlık ResmiTGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi

“ADİL KÜLTÜR” YAKLAŞIMI VURGULANDI

TGS’nin “Adil Kültür” yaklaşımı doğrultusunda yürütülen denetim ve bildirim süreçlerinde; risklerin olay meydana gelmeden önce belirlenmesi, sahadan gelen bildirimlerin etkin biçimde değerlendirilmesi ve her tespitin operasyonel gelişim fırsatına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Güçlü bir emniyet kültürünün; farkındalık, açık iletişim, etkin bildirim mekanizmaları ve risklerin zamanında paylaşılmasıyla sürdürülebilir hâle geldiğinin altı çizildi.

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
Başlık ResmiTGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi

BULUŞMALAR FARKLI MEYDANLARDA DEVAM EDECEK

Antalya’da başlayan buluşmalar, başta yaz döneminde yoğun operasyonların gerçekleştirildiği havalimanları olmak üzere TGS’nin faaliyet gösterdiği diğer meydanlarda da devam edecek.

TGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
Başlık ResmiTGS yoğun geçen sezon sonrası ilk teşekkür ziyaretini Antalya’ya gerçekleştirdi
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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