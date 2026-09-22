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Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular

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Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
Başlık ResmiAnne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular

NOW ekranlarının yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nu başrollerinde buluşturan, oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yeni dizi bir çocuğun hayatı üzerinden aile, annelik, fedakarlık ve geçmişle hesaplaşma konularını ekranlara getirecek. İşte, Anne Yarısı oyuncuları...

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Televizyon ekranlarında yeni sezon yapımları izleyiciyle buluşmaya devam ederken, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı da yayın hayatına başlıyor. Yapım, merkezine küçük Ege'nin çevresinde şekillenen aile ilişkilerini ve iki farklı kadının annelik üzerinden verdiği mücadeleyi yerleştiriyor. Peki, Anne Yarısı oyuncuları kimler? İşte yeni dizi Anne Yarısı oyuncu kadrosu ve karakterler...

Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
Başlık ResmiAnne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu bulunan dizinin geniş oyuncu kadrosunda çok sayıda isim yer alıyor.

Anne Yarısı oyuncu kadrosu

Cihangir Ceyhan
Burcu Özberk
Esra Dermancıoğlu
Selen Uçer
Fatih Gühan
Cansu Fırıncı
Mert Denizmen
Merve Şen
Dilşah Demir
İlayda Çevik
Ömer Nadir Civelek
Deniz Gürkan
Berkay Akdemir
Yeliz Korkmaz
Abdurrahman Yunusoğlu
Ürüncan Keskin
Melisa Duru Ünal
Umut Kaplıca
Murat Balcı

Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
Başlık ResmiAnne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular

ANNE YARISI DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Anne Yarısı dizisinin senaryo ekibinde Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı bulunuyor.

Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
Başlık ResmiAnne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anne Yarısı 8 yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları yeniden kesişen Zeynep ve Ali'nin hikayesini anlatıyor. Zeynep, genç yaşta hayatının en ağır dönemlerinden biriyle karşılaşan bir öğretmen. Kız kardeşinin doğum sırasında hayatını kaybetmesinin ardından onun bebeği Ege'nin bakımını üstleniyor. Yıllar boyunca Ege'yi kendi çocuğu gibi büyüten Zeynep için bu ilişki zamanla hayatının merkezine yerleşiyor.

Anne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular
Başlık ResmiAnne Yarısı oyuncu kadrosu! İşte karakterler ve oyuncular

Geçmişte yaşananların yeniden gündeme gelmesiyle Zeynep'in kurduğu hayat sarsılıyor. Ege'nin geleceği üzerinden başlayan mücadele, Zeynep ile Ali'nin yanı sıra Ali'nin ailesini de karşı karşıya getiriyor.

Hikayenin önemli karakterlerinden biri de Meryem. Ailesi üzerindeki etkisi güçlü olan Meryem, çocukları için doğru olduğunu düşündüğü kararların arkasında duruyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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