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Uzak Şehir Ateş kimdir, Ersin Arıcı hangi dizilerde oynadı?

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Uzak Şehir Ateş kimdir, Ersin Arıcı hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiUzak Şehir Ateş kimdir, Ersin Arıcı hangi dizilerde oynadı?

Uzak Şehir Ateş karakteri, dizinin üçüncü sezonunda hikayeye dahil olan yeni isimler arasında yer aldı. Zerrin’in cezaevinden çıkış süreciyle bağlantılı olarak öne çıkan Ateş’i canlandıran Ersin Arıcı’nın hayatı, yaşı ve daha önce rol aldığı diziler merak ediliyor.

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Uzak Şehir’in yeni sezon kadrosuna katılan Ersin Arıcı, dizide Ateş karakterine hayat veriyor. Kanal D’nin üçüncü sezon duyurusunda Ersin Arıcı’nın yeni isimler arasında yer aldığı açıklandı. Ateş’in Zerrin’le bağlantılı hikayesi yeni bölümlerde öne çıkarken karakterin diziye gelişi Albora cephesindeki dengeleri de değiştirecek.

UZAK ŞEHİR ATEŞ KİMDİR?

Uzak Şehir’de Ateş karakterini Ersin Arıcı canlandırıyor. Ateş, cezaevinden çıkan Zerrin’in yakınında yer alacak yeni karakterlerden biri olarak tanıtıldı. Üçüncü sezonda hikayeye dahil olan Ateş’in gelişi, Zerrin’in hayatında yeni bir dönemin kapısını aralarken karakterin geçmişi ve Albora ailesiyle kuracağı bağ da merak konusu oldu.

Uzak Şehir Ateş kimdir, Ersin Arıcı hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiUzak Şehir Ateş kimdir, Ersin Arıcı hangi dizilerde oynadı?

ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı, 7 Temmuz 1991 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim gören Arıcı, üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Daha sonra Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde eğitim aldı. Kamera önü oyunculuk, metot oyunculuğu ve karakter çalışmaları üzerine farklı eğitim ve atölyelere katıldı.

Oyunculuk kariyerini hem tiyatro hem de televizyon projeleriyle sürdüren Ersin Arıcı, özellikle son yıllarda yer aldığı yapımlarla daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2022-2025 yılları arasında Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Abidin karakteriyle dikkat çeken Arıcı, ardından Sahtekarlar dizisinde Eymir rolünü üstlendi. 2026 yılında ise Uzak Şehir’in üçüncü sezon kadrosuna Ateş karakteriyle dahil oldu.

ERSİN ARICI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Uzak Şehir - 2026

Sahtekarlar - 2025-2026

Yalı Çapkını - 2022-2025

Yakamoz S-245 - 2022

Avlu - 2018

Keşke Hiç Büyümeseydik - 2018

İnsanlık Suçu - 2018

Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018

Hangimiz Sevmedik? - 2016-2017

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Editör : İREM ÖZCAN
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