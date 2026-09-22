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Bakan Çiftçi, okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısında yaralanan öğrencileri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Daha sonra yaralıların aileleriyle bir araya gelen Çiftçi, evlerde bulunan silahların çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Türkiye, Manisa’da yaşanan dehşeti konuşuyor. Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde kan donduran bir olay yaşandı.

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Manisa
GÜNDEM

Manisa'da okula ateş açan saldırganın kaçtığı anlar ortaya çıktı

İddiaya göre, 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.O., yanında getirdiği silahla husumetli olduğu okul arkadaşlarına rastgele ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralanırken, 3 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, saldırıda yaralanan öğrencileri Turgutlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

“15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEĞE NASIL ERİŞTİ?”

Ziyaret sırasında bir öğrenci yakını, saldırıda kullanılan tüfeğin 15 yaşındaki bir çocuğun eline nasıl geçtiğini sorgulayarak, “Aileler dikkat etmeli. Kocaman bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bakan Çiftçi, okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti
Başlık ResmiBakan Çiftçi, okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AİLELERE UYARI

Bakan Çiftçi ise ailelere silahların çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Çiftçi, “Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak.” ifadelerini kullandı.

"DUALARIMIZ EVLATLARIMIZLA"

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, "Manisa’nın Turgutlu ilçesinde içimizi yakan okul saldırısında yaralanan evlatlarımızı, tedavilerinin devam ettiği hastanelerde ziyaret ettik" dedi.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile birlikte, evlatlarımızın sağlık durumları hakkında hekimlerimizden bilgi alarak kıymetli aileleriyle görüştük; geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Dualarımız evlatlarımızla… Rabbim her birine acil şifalar versin. En büyük temennimiz, bir an önce sağlıklarına kavuşarak ailelerine, arkadaşlarına ve okullarına dönmeleridir."

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