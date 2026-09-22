Tekirdağ'da 78 yaşındaki M.Ü., tartıştığı eşi Fadime Ünlü’yü satırla katletti. Dehşet gecesinin ardından sabaha kadar cansız bedenin başında bekleyen yaşlı adamın, oğlunu arayarak "Annenizi öldürdüm, gelip beni polise teslim edin" dediği ortaya çıktı.

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Tekirdağ'ın Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşanan vahşetin detayları tüyler ürpertti.

Aynı evde yaşayan M.Ü. (78) ile eşi Fadime Ünlü (78) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü., eşine satırla saldırdı.

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KAN DONDURAN TELEFON

Karnından ağır şekilde yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre M.Ü., sabaha kadar eşinin başında bekledikten sonra oğlunu telefonla arayarak, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polise teslim edin. Annenizi de defnedin" dedi.

78 yaşındaki eşini satırla öldürdü, sonra oğlunu aradı! Telefonda söyledikleri dehşete düşürdü

Babanın sözleri üzerine eve gelen yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Fadime Ünlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ünlü’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne, ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Fadime Ünlü, cenaze işlemlerinin ardından defnedildi.

78 yaşındaki eşini satırla öldürdü, sonra oğlunu aradı! Telefonda söyledikleri dehşete düşürdü

ADLİYEYE BASTONLA GELDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 çocuk ve 24 torun sahibi M.Ü. ise, polis ekipleri eşliğinde Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. Baston yardımıyla yürüdüğü görülen M.Ü., gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu cevapsız bıraktı. Adliyedeki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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