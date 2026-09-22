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Spor

UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

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UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
Başlık ResmiUEFAdan hakem Gamze Durmuş Pakkana görev

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda yarın FC Slovan Liberec ile Rosenborg BK arasında oynanacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda yarın Çekya temsilcisi FC Slovan Liberec ile Norveç ekibi Rosenborg BK arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Usti nad Labem şehrindeki Mestsky Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Pakkan'ın yardımcılıklarını Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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