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T-Otomobil

En ucuz elektrikli otomobillerin menzil vaadi gerçek mi? İşte gerçek test sonuçları

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En ucuz elektrikli otomobillerin menzil vaadi gerçek mi? İşte gerçek test sonuçları
Başlık ResmiEn ucuz elektrikli otomobillerin menzil vaadi gerçek mi? İşte gerçek test sonuçları

Avrupa’da satılan sekiz uygun fiyatlı elektrikli otomobil bataryaları tamamen tükenene kadar kullanıldı. Küçük elektrikli otomobillerin gerçek dünya koşullarındaki menzil performansı ortaya çıktı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Elektrikli otomobillerde katalogda açıklanan menzil ile gerçek kullanımda elde edilen mesafe her zaman aynı olmayabiliyor. Hız, hava sıcaklığı, klima kullanımı, yolun eğimi ve sürüş tarzı gibi değişkenler menzili doğrudan etkiliyor.

İngiliz otomobil platformu Carwow, Avrupa pazarının ulaşılabilir fiyatlı sekiz küçük elektrikli modelini aynı güzergahta kullanarak gerçek menzillerini karşılaştırdı. Araçların tamamı testten önce yüzde 100 şarj edildi ve bataryaları tamamen tükenip hareket edemeyecek duruma gelene kadar sürüldü.

Araçlar benzer hızlarda ve klimaları açık şekilde kullanılırken hava sıcaklığının yaklaşık 33 dereceye ulaştığı belirtildi.

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HYUNDAI INSTER EN UZUN MESAFEYİ KATETTİ

Testin menzil şampiyonu Hyundai Inster oldu. 49 kWh kapasiteli bataryaya sahip uzun menzilli versiyon, tamamen durmadan önce 341 kilometre yol katetti.

Modelin 369 kilometrelik WLTP menzili dikkate alındığında Inster, resmi verisinin yüzde 95’ine ulaşmayı başardı.

Inster’in batarya göstergesi sıfıra ulaştıktan sonra gücünü aniden kesmediği, bunun yerine performansı kademeli olarak sınırlandırarak sürücüye güvenli bir noktaya ulaşması için zaman tanıdığı aktarıldı.

En uzun mesafeyi Hyundai katetmiş olsa da testin fabrika verisine oranla en başarılı geleneksel otomobili Fiat Grande Panda oldu.

FİAT GRANDE PANDA WLTP MENZİLİNİ AŞTI

44 kWh bataryalı Fiat Grande Panda’nın resmi WLTP menzili 320 kilometre olarak açıklanıyor. Otomobil, gerçekleştirilen testte 325 kilometre yol alarak katalog değerini yaklaşık 5 kilometre geçti.

Sonuçlara bakıldığında sekiz aracın altısının WLTP menzilinin altında kaldığı görülüyor.

ModelWLTP menziliTest menziliGerçekleşme oranıBataryaVerimlilik
Hyundai Inster369 km341 km95%49 kWh7,1 km/kWh
Fiat Grande Panda320 km325 km102%44 kWh6,6 km/kWh
BYD Dolphin Surf322 km299 km93%43,2 kWh7,7 km/kWh
Citroën e-C3320 km274 km86%44 kWh5,3 km/kWh
Leapmotor T03266 km225 km85%37,3 kWh6,3 km/kWh
Dacia Spring225 km198 km88%26,8 kWh7,7 km/kWh
Honda Super-N206 km195 km95%29,6 kWh7,1 km/kWh
Microlino183 km185 km101%15 kWh12,4 km/kWh

BYD DOLPHİN SURF VERİMLİLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI

BYD Dolphin Surf, 299 kilometrelik gerçek menzil ile üçüncü sıraya yerleşti. 43,2 kWh bataryalı otomobil, 322 kilometrelik WLTP menzilinin yüzde 93’ünü gerçekleştirdi.

kWh başına yaklaşık 7,7 kilometrelik menzil, Dolphin Surf’ü testteki en verimli binek otomobillerden biri yaptı. Aynı verimlilik değerini çok daha küçük bataryaya sahip Dacia Spring de yakaladı.

Dacia Spring, 26,8 kWh bataryasıyla 198 kilometre ilerleyerek 225 kilometrelik fabrika verisinin yüzde 88’ine ulaştı. Daha küçük bataryasına rağmen düşük ağırlığı ve sınırlı motor gücü, enerji tüketiminin düşük kalmasını sağladı.

EN YÜKSEK TÜKETİM CITROEN e-C3

Citroen e-C3, 320 kilometrelik WLTP değerine karşılık yaklaşık 274 kilometre yol alabildi. Açıklanan menzilinin yüzde 86’sını gerçekleştiren otomobilin ortalama verimliliği 5,3 km/kWh oldu.

Bu sonuç, e-C3’ü testteki geleneksel otomobiller arasında en yüksek enerji tüketimine sahip model yaptı.

Otomobil, gösterge panelindeki menzil sıfıra indikten sonra yaklaşık 11 kilometre daha ilerledi. Ancak tamamen durduktan sonra ilk bağlandığı şarj cihazından enerji alamadığı ve kendisini kilitlediği belirtildi. Araç daha sonra çekici yardımıyla istasyondan götürüldü.

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