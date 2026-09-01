BYD sıfır otomobil fiyatları Eylül 2026: Model sayısı 3'e düştü

Çinli otomobil devi BYD, Eylül ayı fiyat listesini güncelledi. İşte BYD Türkiye'nin Eylül ayı fiyat listesi ve satışta bulunan tüm modellerin güncel fiyatları.

2026 yılına 8 modelle giren BYD, Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında 4’e ve son olarak Eylül ayı itibariyle 3’e düşürdü.



Çinli markanın 2026 yılı Eylül ayı fiyat listesinden BYD Han’ın çıkmasıyla sadece 3 model bulunuyor ve hepsi de 4 milyon TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahip sadece elektrikli modeller.

Marka Mayıs, Haziran ve Temmuz ayının ardından Ağustos ayında da satıştaki modellerine zam yapmadı.



İşte 1 Eylül itibarıyla BYD modellerinin fiyatları… (Eylül fiyatı - Kampanyalı fiyat)

Model Donanım Liste fiyatı (TL) BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 4.077.000 BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence 4.190.000 BYD TANG 380 kW AWD Flagship 5.418.000

Haberle İlgili Daha Fazlası