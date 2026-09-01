KKTC'den Mersin'e giden feribotun alabora olması sonucu 8 kişi can verirken, 20 kişi de kaybolmuştu. Arama çalışmaları sürerken cenazelerden üçü defnedildi. Her birinin ardında bıraktığı hikaye yürek yakarken, törenlerde gözyaşları sel oldu.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildirilirken cenazeler ise defnedilmeye başlandı.

Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor

14 YAŞINDAKİ NİSA'NIN KARDEŞLERİ FENALAŞTI

14 yaşındaki Nisa Törer'in cenazesi, Gaziantep'te Asri Mezarlık morgundan alınıp Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Törer'in ailesi, Vali Yardımcısı İlker Eker ile vatandaşlar katıldı.

Aynı kazada kurtulan Törer'in kardeşleri 11 yaşındaki Yusuf ile 10 yaşındaki Yunus'un fenalaştığı ve yakınları tarafından cenazeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor

BABASI HALEN ARANIYOR

Bu arada, yaklaşık 4 yıl önce annesi Güneş'i kanser nedeniyle kaybettiği öğrenilen Nisa Törer'in aynı gemide bulunan babası Ferdi Törer'i arama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Törer ailesinin yakını Mustafa Çan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin hem akrabaları hem de komşuları olduklarını belirterek, "4 yıl önce anneleri vefat etmişti. Ferdi ağabey yıllık izne ayrılıp çocuklarıyla, KKTC'deki halasının yanına tatile gitmişlerdi. Dönerken bu elim olay oldu. Şu an kızımıza ulaştık, bugün defnettik. Ferdi Törer kayıp, halen haber yok. 10 ve 11 yaşlarında 2 çocukları var, çok şükür onlar sağ salim kurtuldu." diye konuştu.

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Çan, soruşturmayla ilgili de "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Birçok aile kayboldu, çocuklar öldü. Şu an bütün Türkiye olarak yüreğimiz yanıyor. Bu acı hepimizin acısı sadece bizim değil." dedi.

Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor

NİHAT BALYEMEZ DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in (56) cenazesi de Gaziantep'te toprağa verildi. Balyemez ile aynı gemide bulunan arkadaşı Mehmet Tuga (ortada) da cenazeye katıldı.

Balyemez ile aynı gemide bulunan arkadaşı Mehmet Tuga, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek görüştükleri Balyemez'in güler yüzlü bir insan olduğunu söyledi. Geminin hareket etmesinin ardından sesler duymaya başladıklarını belirten Tuga, şunları kaydetti:

"Gemideki herkes ayaklandı, 'Bu ne böyle, olmaz' dediler, 'Geri dön' dediler. Biraz açıldıktan sonra gemi su almaya başladı. Kaptan geri dönmeye çalışırken ön taraf koptu ve su almaya başladı. Nihat ağabey can yeleğini giydi. Bulunduğu yerden çıkmak isterken kafasını bir yerlere vurdu, muhtemelen orada hayatını kaybetti. Çok büyük bir felaket atlattık."

Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor

HÜSEYİN ÖZDEMİR MERSİN'DE DEFNEDİLDİ: DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Gemide bulunanlardan Hüseyin Özdemir'in cenazesi ise Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi. Burada kılınan cenaze namazına Özdemir'in yakınları ile Vali Atilla Toros, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Özdemir'in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor

Ölen Özdemir'in, eşi Şerif Özdemir, damadı Hakkı Şahin, kızları Şengül Şahin ve Kamuran Ünal ile bir yakınlarının düğününe katılmak için KKTC'ye gittikleri, Mersin'e dönmek için bindikleri yolcu gemisinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

Hüseyin Özdemir'in eşinin kayıp olduğu, kızları ve damadının ise kurtarıldıkları belirtildi.

Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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