Honda Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…

Eylül 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Eylül ayı fiyatları belli oldu.

Honda Eylül 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.

Honda’nın Eylül ayı listesinde tüm modellere zam yapıldı…

Honda Eylül ayı fiyatları belli oldu: Bazı modellere zam yapıldı

GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Ağustos fiyatı-Kampanyalı fiyat)

MODEL Ağustos fiyatı Kampanyalı fiyat Eylül fiyatı Kampanyalı fiyat Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2.525.000 TL - 2.600.000 TL - HR-V 1.5L Hibrit Elegance 2.659.000 TL 2.389.000 TL 2.740.000 TL 2.389.000 TL HR-V 1.5L Hibrit Advance 2.810.000 TL 2.670.000 TL 2.895.000 TL 2.700.000 TL ZR-V 2.0L Hibrit Advance 4.970.000 TL - 4.970.000 TL - Prelude 2.0L Hibrit Advance 5.600.000 TL - 5.600.000 TL - CR-V 2.0L Hibrit Advance 6.160.000 TL - 6.160.000 TL -

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası