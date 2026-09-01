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T-Otomobil

Honda Eylül ayı fiyatları belli oldu: Bazı modellere zam yapıldı

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Honda Eylül ayı fiyatları belli oldu: Bazı modellere zam yapıldı

Honda Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…

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Eylül 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Eylül ayı fiyatları belli oldu.

Honda Eylül 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.

Honda’nın Eylül ayı listesinde tüm modellere zam yapıldı…

Honda Eylül ayı fiyatları belli oldu: Bazı modellere zam yapıldı
Başlık ResmiHonda Eylül ayı fiyatları belli oldu: Bazı modellere zam yapıldı

GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Ağustos fiyatı-Kampanyalı fiyat)

MODELAğustos fiyatıKampanyalı fiyatEylül fiyatıKampanyalı fiyat
Jazz 1.5L Hibrit Otomatik2.525.000 TL-2.600.000 TL-
HR-V 1.5L Hibrit Elegance2.659.000 TL2.389.000 TL2.740.000 TL2.389.000 TL
HR-V 1.5L Hibrit Advance2.810.000 TL2.670.000 TL2.895.000 TL2.700.000 TL
ZR-V 2.0L Hibrit Advance4.970.000 TL-4.970.000 TL-
Prelude 2.0L Hibrit Advance5.600.000 TL-5.600.000 TL-
CR-V 2.0L Hibrit Advance6.160.000 TL-6.160.000 TL-
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Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi
T-OTOMOBİL

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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