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Dünya

AB ülkesinden Türkiye'ye büyük övgü! "Emin ellerdeyiz"

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AB ülkesinden Türkiye'ye büyük övgü!
Fotoğraf Başlığı AB ülkesinden Türkiyeye büyük övgü! Emin ellerdeyiz

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, NATO'nun Baltık bölgesindeki hava savunma görevi kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'ndeki faaliyetlerini sürdürüyor.

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AB ve NATO üyesi Estonya, Baltık hava sahasının korunmasında görev alan Türk F-16'larına teşekkür etti.

Estonya Savunma Bakanlığının paylaşımında, Amari Hava Üssü'nde konuşlu Türk savaş uçaklarının 7 gün 24 saat göreve hazır beklediği belirtilerek, "Estonya hava sahası emin ellerde" mesajı verildi.

AB ülkesinden Türkiyeye büyük övgü! Emin ellerdeyiz
Başlık ResmiAB ülkesinden Türkiyeye büyük övgü! Emin ellerdeyiz

Türk F-16'larının görevini müttefikler arasındaki dayanışmanın somut bir örneği olarak nitelendiren Estonya Savunma Bakanlığı, paylaşımında NATO ülkeleri arasındaki görev paylaşımına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, müttefiklerin sorumluluğu paylaşmasının somut bir örneğidir. Kolektif savunma iş başında."

YUNANİSTAN'IN ÜSTLENMEDİĞİ NATO GÖREVİNİ TÜRKİYE ALDI

Türk F-16'larının Estonya'daki görevi, NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonunda yaşanan Türkiye-Yunanistan ayrıntısını da yeniden gündeme getirdi.

AB ülkesinden Türkiyeye büyük övgü! Emin ellerdeyiz
Başlık ResmiAB ülkesinden Türkiyeye büyük övgü! Emin ellerdeyiz

NATO'nun Baltık ülkelerinin hava sahasının korunması için Yunanistan'a yaptığı görevlendirme talebine Atina yönetimi olumlu cevap veremedi. Yunanistan'ın bütçe kısıtlamaları, operasyonel maliyetler ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki ihtiyaçlarını gerekçe göstererek görevi üstlenmediği aktarılmıştı.

Yunanistan'ın katılmadığı Baltık görevini üstlenen Türkiye ise F-16'larını Estonya'ya gönderdi.

Türk savaş uçakları Amari Hava Üssü'nden NATO'nun doğu kanadındaki hava sahasının korunması için 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

NATO'DAN TÜRKİYE MESAJI: "CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİRİYOR"

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS) da Türk savaş uçaklarının Baltık bölgesindeki görevine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Amari'den Siauliai'ye kadar 7 gün 24 saat süren hazırlığın NATO ülkelerinin sorumluluğu paylaşmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Komutanlık, Türkiye'nin konuşlandırılmasının bu kesintisiz görevin bir parçası olduğunu belirtti.

Paylaşımda, Türk personel ve savaş uçaklarının NATO hava sahasını korumak ve Baltık bölgesindeki caydırıcılığı güçlendirmek için göreve hazır olduğu belirtilerek şu mesaj verildi:

"Amari'den Siauliai'ye, 7/24 hazırlık NATO ülkelerinin sorumluluğu paylaşmasına dayanıyor. Türkiye'nin konuşlandırılması, eğitimli personel ve uçakların gerektiğinde müdahaleye hazır olmasını, NATO hava sahasının korunmasını ve Baltık bölgesindeki caydırıcılığın güçlendirilmesini sağlayan kesintisiz çabanın bir parçasıdır."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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