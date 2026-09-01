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Elazığ'da hırsızlık için kafeye giren şüpheliler sucuklu yumurta yaptı

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Elazığ'da bir işyerine giren iki hırsız kasada bulunan bir miktar parayı çalmalarının ardından mutfağa girip kendilerine sucuklu yumurta yaptı. Pişkin hırsızların o anları kameralar tarafından kaydedildi.

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Elazığ'da bir iş yerine giren iki hırsızın rahat tavırları bu kadar da olmaz dedirtti. Sabaha karşı girdikleri kafeden bir miktar para çalan hırsızlar, sonrasında sucuklu yumurta yapıp yediler.

Alınan bilgilere göre olay, yaklaşık 4 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kafede yaşandı. İş yerine giren iki hırsız, kasada olan bir miktar parayı aldıktan sonra adeta kendi evlerindeymiş gibi mutfağa gitti. Mutfakta bir süre gezen şüpheliler, sonrasında kendilerine sucuklu yumurta yaptı. Hırsızların rahat tavırları ve sucuklu yumurta yapma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığda hırsızlık için kafeye giren şüpheliler sucuklu yumurta yaptı
Başlık ResmiElazığda hırsızlık için kafeye giren şüpheliler sucuklu yumurta yaptı

Kameralardan durumu seyreden ve büyük şaşkınlık yaşayan iş yeri sahibi ise durumu polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma yapıldığı bildirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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