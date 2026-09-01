A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101'e neler geliyor?

A101'in 3 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki A101 Aldın Aldın broşüründe elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, elektrikli araçlardan mutfak gereçlerine, tekstil ürünlerinden çocuklara yönelik eğitim ve oyuncak seçeneklerine kadar farklı kategorilerde ürünler yer alıyor. Dikiş makinesi 5.999 TL, motosiklet 179.990 TL, katlanabilir elektrikli bisiklet 26.990 TL, projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 749 TL ve daha fazlası raflara geliyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Eylül ayının ilk A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 3 Eylül Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında özellikle televizyon, yazıcı, dikiş makinesi, elektrikli bisiklet ve ev ürünleri dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta indirim broşürü ile 55 inç 4K ultra HD Smart tv 19.999 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL, rendeli metal kase set 899 TL, dolap içi raf 219 TL, bambu kesme tahtası 249 TL, yün kurutma topları 3'lü 139 TL ile satışa çıkmaya hazırlanıyor.

A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101e neler geliyor?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EYLÜL 2026 KATALOĞU

Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV - 28.999 TL

Hi-Level 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV - 8.999 TL

JVC 55" 4K Ultra HD Smart TV - 19.999 TL

Canon MG2515 Çok Fonksiyonlu Yazıcı - 2.399 TL

LED Ampul 8 W - 79,50 TL

Retro Hoparlör - 999 TL

30 W PD+USB Hızlı Şarj Aleti - 329 TL

48 W Araç Çakmaklık Hızlı Şarj Aleti - 159 TL

A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101e neler geliyor?

SEG BM 5010SD Bulaşık Makinesi - 16.999 TL

SEG CMI 90101SD D Çamaşır Makinesi - 19.999 TL

SEG NFK 42720SD No-Frost Buzdolabı - 27.999 TL

A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101e neler geliyor?

English Home TMK 5050 Tost Makinesi - 2.399 TL

English Home TKM6100 Türk Kahvesi Makinesi - 1.399 TL

Homend Royaltea 1755H Çay Makinesi - 1.799 TL

Sinbo SHB-7533 Multi Blender Set - 1.799 TL

English Home Çubuk Blender - 799 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi - 5.999 TL

Sinbo SHD-7093 Saç Kurutma Makinesi - 699 TL

Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge - 4.999 TL

A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101e neler geliyor?

Volta GPX Demon GR250R Motosiklet - 179.990 TL

Apec APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 49.990 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 22.990 TL

Volta VB5 Elektrikli Bisiklet - 29.990 TL

A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101e neler geliyor?

OLA EFB7 Adventure Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 26.990 TL

OLA EFB5 Sport Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 26.990 TL

Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası - 749 TL

Işıklı Sesli Traktör - 279 TL

Zıp Zıp Kafalar - 59,50 TL

Mini Oyun Seti - 349 TL

Helikopter Taşıyıcı - 185 TL

Aynı Anda 3 Atış Silah - 289 TL

Işıklı Pilli Köpük Tabancası - 229 TL

Ülkeler ve Kültürler - 319 TL

Manyetik Hikaye Kitapları - 189 TL

Mıknatıslı Yapboz - 189 TL

Zeka Kartları - 119 TL

Lisanslı 100 Parça Puzzle - 75 TL

Şehir Hayatı Serisi - 699 TL

Deluxe Kariyer Bebek - 749 TL

Asansörlü Yol Seti - 449 TL

Mikro Blok - 349 TL

Basmalı Tren - 259 TL

A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101e neler geliyor?

BU HAFTA A101'E NELER GELİYOR?

Pipetli Matara - 89,50 TL

Dikdörtgen Beslenme Kutusu - 69,50 TL

Kare Beslenme Kutusu - 69,50 TL

Atıştırmalık Kaplı Beslenme Kutusu - 139 TL

Çok Amaçlı Organizer Kutu - 29,50 TL

Seramik Pasta Tabağı - 89,50 TL

Seramik Kase - 69,50 TL

Bıçak Çeşitleri - 79,50 TL

Opal Kase - 84,50 TL

Opal Yemek Tabağı - 84,50 TL

Opal Servis Tabağı - 84,50 TL

Opal Tatlı Tabağı - 84,50 TL

Rendeli Metal Kase Seti 9 Parça - 899 TL

22 Parça Kutulu Piknik Seti - 349 TL

3 Bölmeli Çerezlik - 99,50 TL

Yuvarlak Kase - 129 TL

Bambu Kesme Tahtası - 249 TL

Çocuk Tabldot Seti - 199 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 2 L - 119 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 1,5 L - 99,50 TL

Sarımsak Ezici - 55 TL

Dikdörtgen Kek Fanusu - 229 TL

Bölmeli Kapaklı Organizer - 49,50 TL

Saklama Kabı 500 ml - 29,50 TL

Kristal Şekerlik - 49,50 TL

Ahşap Ayaklı Bombeli Seramik Sunumluk - 329 TL

Dolap İçi Raf - 219 TL

Saksıda Yapay Gül - 155 TL

Plastik Kumbara - 64,50 TL

Bulaşık Matı - 119 TL

Musluk Evye Düzenleyici - 69,50 TL

Tezgah Üstü Kaşıklık - 139 TL

Soft Çöp Kovası 20 L - 229 TL

Çekmece İçi Düzenleyici 4'lü - 99,50 TL

A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101e neler geliyor?

Erkek Eşofman Altı - 599 TL

Kadın Eşofman Altı - 599 TL

Erkek Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt - 649 TL

Kadın Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt - 649 TL

Pötikare Masa Örtüsü - 179 TL

Ekose Masa Örtüsü - 89,50 TL

Koltuk Örtüsü - 199 TL

Çift Kişilik Pike - 499 TL

Tek Kişilik Pike - 399 TL

Yastık Kılıfı 2'li - 79,50 TL

Erkek Soket Çorap 3'lü - 65 TL

Erkek Patik Çorap 3'lü - 49,50 TL

Kız/Erkek Çocuk Soket Çorap 3'lü - 75 TL

Kadın Fırfırlı Yarım Konç Çorap - 45 TL

Kadın Çanta - 499 TL

Soft Klozet Takımı - 399 TL

Yün Kurutma Topları 3'lü - 139 TL

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