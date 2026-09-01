A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101'e neler geliyor?
A101'in 3 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki A101 Aldın Aldın broşüründe elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, elektrikli araçlardan mutfak gereçlerine, tekstil ürünlerinden çocuklara yönelik eğitim ve oyuncak seçeneklerine kadar farklı kategorilerde ürünler yer alıyor. Dikiş makinesi 5.999 TL, motosiklet 179.990 TL, katlanabilir elektrikli bisiklet 26.990 TL, projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 749 TL ve daha fazlası raflara geliyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
Eylül ayının ilk A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 3 Eylül Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında özellikle televizyon, yazıcı, dikiş makinesi, elektrikli bisiklet ve ev ürünleri dikkat çekiyor.
A101'de bu hafta indirim broşürü ile 55 inç 4K ultra HD Smart tv 19.999 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL, rendeli metal kase set 899 TL, dolap içi raf 219 TL, bambu kesme tahtası 249 TL, yün kurutma topları 3'lü 139 TL ile satışa çıkmaya hazırlanıyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EYLÜL 2026 KATALOĞU
Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV - 28.999 TL
Hi-Level 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV - 8.999 TL
JVC 55" 4K Ultra HD Smart TV - 19.999 TL
Canon MG2515 Çok Fonksiyonlu Yazıcı - 2.399 TL
LED Ampul 8 W - 79,50 TL
Retro Hoparlör - 999 TL
30 W PD+USB Hızlı Şarj Aleti - 329 TL
48 W Araç Çakmaklık Hızlı Şarj Aleti - 159 TL
SEG BM 5010SD Bulaşık Makinesi - 16.999 TL
SEG CMI 90101SD D Çamaşır Makinesi - 19.999 TL
SEG NFK 42720SD No-Frost Buzdolabı - 27.999 TL
English Home TMK 5050 Tost Makinesi - 2.399 TL
English Home TKM6100 Türk Kahvesi Makinesi - 1.399 TL
Homend Royaltea 1755H Çay Makinesi - 1.799 TL
Sinbo SHB-7533 Multi Blender Set - 1.799 TL
English Home Çubuk Blender - 799 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi - 5.999 TL
Sinbo SHD-7093 Saç Kurutma Makinesi - 699 TL
Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge - 4.999 TL
Volta GPX Demon GR250R Motosiklet - 179.990 TL
Apec APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 49.990 TL
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 22.990 TL
Volta VB5 Elektrikli Bisiklet - 29.990 TL
OLA EFB7 Adventure Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 26.990 TL
OLA EFB5 Sport Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 26.990 TL
Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası - 749 TL
Işıklı Sesli Traktör - 279 TL
Zıp Zıp Kafalar - 59,50 TL
Mini Oyun Seti - 349 TL
Helikopter Taşıyıcı - 185 TL
Aynı Anda 3 Atış Silah - 289 TL
Işıklı Pilli Köpük Tabancası - 229 TL
Ülkeler ve Kültürler - 319 TL
Manyetik Hikaye Kitapları - 189 TL
Mıknatıslı Yapboz - 189 TL
Zeka Kartları - 119 TL
Lisanslı 100 Parça Puzzle - 75 TL
Şehir Hayatı Serisi - 699 TL
Deluxe Kariyer Bebek - 749 TL
Asansörlü Yol Seti - 449 TL
Mikro Blok - 349 TL
Basmalı Tren - 259 TL
BU HAFTA A101'E NELER GELİYOR?
Pipetli Matara - 89,50 TL
Dikdörtgen Beslenme Kutusu - 69,50 TL
Kare Beslenme Kutusu - 69,50 TL
Atıştırmalık Kaplı Beslenme Kutusu - 139 TL
Çok Amaçlı Organizer Kutu - 29,50 TL
Seramik Pasta Tabağı - 89,50 TL
Seramik Kase - 69,50 TL
Bıçak Çeşitleri - 79,50 TL
Opal Kase - 84,50 TL
Opal Yemek Tabağı - 84,50 TL
Opal Servis Tabağı - 84,50 TL
Opal Tatlı Tabağı - 84,50 TL
Rendeli Metal Kase Seti 9 Parça - 899 TL
22 Parça Kutulu Piknik Seti - 349 TL
3 Bölmeli Çerezlik - 99,50 TL
Yuvarlak Kase - 129 TL
Bambu Kesme Tahtası - 249 TL
Çocuk Tabldot Seti - 199 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 2 L - 119 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 1,5 L - 99,50 TL
Sarımsak Ezici - 55 TL
Dikdörtgen Kek Fanusu - 229 TL
Bölmeli Kapaklı Organizer - 49,50 TL
Saklama Kabı 500 ml - 29,50 TL
Kristal Şekerlik - 49,50 TL
Ahşap Ayaklı Bombeli Seramik Sunumluk - 329 TL
Dolap İçi Raf - 219 TL
Saksıda Yapay Gül - 155 TL
Plastik Kumbara - 64,50 TL
Bulaşık Matı - 119 TL
Musluk Evye Düzenleyici - 69,50 TL
Tezgah Üstü Kaşıklık - 139 TL
Soft Çöp Kovası 20 L - 229 TL
Çekmece İçi Düzenleyici 4'lü - 99,50 TL
Erkek Eşofman Altı - 599 TL
Kadın Eşofman Altı - 599 TL
Erkek Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt - 649 TL
Kadın Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt - 649 TL
Pötikare Masa Örtüsü - 179 TL
Ekose Masa Örtüsü - 89,50 TL
Koltuk Örtüsü - 199 TL
Çift Kişilik Pike - 499 TL
Tek Kişilik Pike - 399 TL
Yastık Kılıfı 2'li - 79,50 TL
Erkek Soket Çorap 3'lü - 65 TL
Erkek Patik Çorap 3'lü - 49,50 TL
Kız/Erkek Çocuk Soket Çorap 3'lü - 75 TL
Kadın Fırfırlı Yarım Konç Çorap - 45 TL
Kadın Çanta - 499 TL
Soft Klozet Takımı - 399 TL
Yün Kurutma Topları 3'lü - 139 TL