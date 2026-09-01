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Spor

ÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler

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ÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Porto’nun 22 yaşındaki milli golcüsü Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, genç santrfor için Porto ile anlaşmaya varırken, Gül’ün sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Geçen sezon Porto formasıyla 44 maça çıkan ve 7 gol, 2 asist üreten Deniz Gül için eski hocası Imad Khalili’den ise dikkat çeken sözler geldi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Süper Lig’de ve Avrupa’da başarı kazanmak isteyen Galatasaray, santrfor pozisyonunu son dönemin dikkat çeken ismi Deniz Gül ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’e alternatif olabilecek ve gelecek vaat eden milli yıldız ile anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için bugün İstanbul’da olması beklenen genç futbolcu hakkında eski teknik direktörü Imad Khalili, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Khalili, golcü oyuncunun potansiyeliyle ilgili olarak dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Imad Khalili
Başlık ResmiImad Khalili

“DOĞUŞTAN GELEN YETENEĞE SAHİP”

Öğrencisiyle çalışmaya başladığı döneme değinen Imad Khalili, “Deniz Gül ile ilk olarak Hammarby Akademisi’nde görev yaptığım dönem çalışmaya başladım. O aşamada bile diğer oyunculara kıyasla özel ve üstün bir yeteneğe sahip olduğu çok açıktı. Hem teknik olarak hem de oyunu anlama biçimiyle hemen göze çarpan niteliklere sahipti. Deniz'in daha genç yaşta bile doğuştan gelen bir yeteneğe; kendini geliştirme ve daha iyi olma konusunda güçlü bir isteğe sahip olduğu fazlasıyla görülebiliyordu.” diye konuştu.

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“GENÇ YAŞTA PORTEKİZ ŞAMPİYONLUĞU”

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Gül’ün Avrupa’nın en önemli liglerinden biri olan Portekiz’de yaşadığı başarılardan bahseden Khalili, “Deniz'in büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Henüz çok genç olmasına rağmen şimdiden değerli deneyimler kazandı ve Portekiz Lig Kupası’nı kazanan bir takımın parçası oldu. Bu kadar genç yaşta böyle bir deneyim yaşaması ve başarı kazanması, yeteneği ve potansiyeli hakkında gerçekten çok şey söylüyor.” dedi.

ÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler
Başlık ResmiÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler

“GALATASARAY HAYALİYDİ”

İsveç ve Portekiz’in ardından üçüncü farklı ülkede top koşturacak olan 22 yaşındaki milli futbolcunun Galatasaray tercihine vurgu yapan 39 yaşındaki teknik adam, “Bence Galatasaray'a transfer olmak onun bir hayaliydi. Çünkü özellikle Türk kökenliyseniz, böyle bir kulübe hayır demek çok zordur.” ifadelerini kullandı.

“HER İKİ AYAĞIYLA DA BİTİRİCİ”

Imad Khalili, santrfor pozisyonunun yanı sıra kanat pozisyonlarında da oynayabilen golcü oyuncunun hücumdaki gücüyle ilgili olarak, “Zamanla onun Galatasaray’a çok büyük katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Ceza sahası içinde çok yetenekli ve her iki ayağıyla da çok iyi bitiricilik sergiliyor.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler
Başlık ResmiÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler

“OSİMHEN, DENİZ’İ DAHA DA GELİŞTİRİR”

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in mevkidaşı Deniz Gül’e muhtemel katkısından bahseden İsveçli çalıştırıcı, “Elbette, Osimhen gibi dünya çapında bir forvete sahip olmak büyük bir fırsat. Umarım Deniz'in gelişmesine yardımcı olabilir ve Deniz ondan bir şeyler öğrenebilir. O, zihinsel olarak güçlü ve son derece azimlidir; her zaman kendini geliştirmek ister.” şeklinde konuştu.

ÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler
Başlık ResmiÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler

“TÜRKİYE’NİN GELECEKTEKİ 9 NUMARASI”

Türkiye A Milli Takım formasıyla şimdiye kadar çıktığı 10 maçta 2 gol kaydeden Gül’ün bu kulvardaki geleceğiyle ilgili de konuşan Khalili, “İnanıyorum ki doğru bir ortamda; kendisine inanan ve zaman tanıyan insanlarla çalışıp gelişirse, kesinlikle Türkiye'nin gelecekteki yeni dokuz numarası olacak” dedi.

ÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler
Başlık ResmiÖZEL│Genç Fernando Torres! Deniz Gül için eski hocasından dikkat çeken sözler

“GENÇ FERNANDO TORRES!”

Oyuncusunu potansiyel olarak dünya futbolunda önemli bir isimle karşılaştıran İsveçli teknik adam, son olarak şunları ekledi:

Deniz’i birine benzetmem gerekirse, ona ‘genç Fernando Torres’ derdim. Çünkü Deniz, güçlü ve patlayıcı bir oyuncu. Ayrıca her iki ayağını etkili kullanma ve bitiricilik konusunda çok iyi durumda.

Imad Khalili
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