Porto'dan golcü takviyesi: Galatasaray Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Porto forması giyen genç milli santrfor Deniz Gül’ün transferi konusunda resmi temaslara başladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İsveç altyapısında yetişen ve Türk millî takım tercihini Türkiye'den yana kullanan 22 yaşındaki golcünün, son pürüzleri gidermek, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere gün içinde İstanbul’a inmesi bekleniyor.

Deniz Gül

44 MAÇTA 9 SKORA KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda toplam 44 resmi müsabakada boy gösteren Deniz Gül, sahada kaldığı 1.824 dakikada 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Portekiz Ligi (Liga Portugal)'da çıktığı 29 maçta 5 gol ve 1 asistle takımına katkı veren 22 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde süre aldığı 10 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretirken, Portekiz Kupası'nda (Taça de Portugal) ise oynadığı 5 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

| Kaynak: SPOR SERVİSİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: SPOR SERVİSİ

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