YKS'de ilk 1000'e girerek derece yapan öğrencilerin, üniversitede tercih ettikleri bölümler belli oldu. 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenler ise en fazla hukuk programlarına yerleşti. Öte yandan, "geleceğin meslekleri" olarak görülen yapay zeka ve siber güvenlik gibi bölümleri de, dereceye giren öğrenciler tarafından rağbet gördü.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk 1000'e giren adayların yerleştikleri programlar belli oldu.

İLK 1000'DEKİ ÖĞRENCİLERİN YARISINA YAKINI TIP YAZDI

Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Bu puan türünde ilk 1000'deki adaylardan 194'ü Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, 135'i Bilgisayar Mühendisliğine, 43'ü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine, 38'i Endüstri Mühendisliğine, 24'ü ise Uçak Mühendisliğine yerleşti.

YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi

EŞİT AĞIRLIKTA EN ÇOK TERCİH HUKUK OLDU

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program hukuk oldu. Hukuk programına ilk 1000'deki adaylardan 185'i yerleşirken, bu programı 181 adayın yerleştiği işletme ve 171 adayın yerleştiği iktisat programları takip etti.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM İhlas Vakfı yurtlarında öğrencilere devlet desteği

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların sayısal programlara da yöneldiği görüldü. Bu adaylardan 57'si tıp, 14'ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 12'si Bilgisayar Mühendisliği, 9'u Endüstri Mühendisliği programlarına yerleşti.

YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi

SÖZELDE İLK SIRA TARİH

Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday yerleşti. Tarih programlarını 83 adayla Özel Eğitim Öğretmenliği izledi. Sözel puan türünde ilk 1000'e giren 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarına yerleşti. Türk Dili ve Edebiyatına 48, İlahiyat programına ise 46 aday yerleşti.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE YOĞUN İLGİ

Açıklamaya göre, YÖK'ün istihdam odaklı yükseköğretim vizyonu doğrultusunda açtığı yeni programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 2026-YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan ve farklı disiplinlerle yapay zekayı bir araya getiren programlar yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci aldı. Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 10'u İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşirken bu öğrencilerin 7'si ilk 500, biri ise ilk 100 içerisinde yer aldı.

YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi

Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk 1000 içerisinden 3 öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin 2'si ilk 500'de yer aldı. Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 3'ü İşletme ve Yapay Zeka, 2'si Felsefe ve Yapay Zeka, 2'si Tarih ve Yapay Zeka programlarını kazandı. Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday ise geçen yıllarda açılan Yapay Zeka Mühendisliğine yerleşti.

SİBER GÜVENLİĞE İLK 150'DEN ÖĞRENCİ

YÖK'ün dijital dönüşüm ve istihdam odaklı yeni programları arasında yer alan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü de yüksek başarı sıralamasından öğrenci aldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde ilk 1000'de, eşit ağırlık puan türünde ise ilk 150'de yer alan bir aday, "geleceğin mesleklerine" yönelik açılan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programına yerleşti.

YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yükseköğretimde istihdam odaklı programların yaygınlaştırılması ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programların açılması için yürüttükleri çalışmaların öğrencilerin tercihlerine güçlü biçimde yansıdığını belirtti. Teknolojik dönüşümün yükseköğretimde yeni bir program ve insan kaynağı planlamasını zorunlu kıldığının altını çizen Özvar, programları Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden şekillendirdiklerini ifade etti.

Yapay zeka ve siber güvenlik başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasını önemsediklerini vurgulayan Özvar, "İlk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000'deki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli. Bu tablo, gençlerimizin dünyadaki değişimi çok iyi okuduğunu, geleceğin hangi alanlarda şekilleneceğini gördüğünü ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.

YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi

"İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN PROGRAMLARI SİSTEMİMİZE KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üniversite programlarının değişen dünyaya ve istihdam piyasasına daha hızlı uyum sağlamasını hedeflediklerine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Biz gençlerimizi yalnızca bugünün işlerine hazırlayan bir yükseköğretim sistemiyle yetinmek istemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerileri bugünden kazandırmayı hedefliyoruz. İstihdamla bağı güçlü, teknolojik dönüşümü yakalayan ve ülkemizin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren yeni programları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam edeceğiz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası