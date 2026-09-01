Bursa'da düğün konvoyu trafiği felç etti! Araçlar dakikalarca ilerleyemedi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen bir düğün konvoyundaki şahıslar, araçlarıyla yolu dakikalarca trafiğe kapatarak trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Ataevler Mahallesi'nde trafik akışını hiçe sayarak yolu tamamen durma noktasına getiren bu kural tanımazlık çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, yaşanan kısa süreli yoğunluk konvoyun bölgeden ayrılmasıyla son buldu.
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