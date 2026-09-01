TCG Işın komutanı Cesur: Amacımız batığın mevkiini belirlemek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehri açıklarında batan Filo Jet feribotunu arama çalışmaları için bölgeye giden TCG Işın gemisi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur açıklama yaptı. Cesur görevlerinin batığın deniz dibindeki mevkiinin tespit edilmesi olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrinin açıklarında batan feribotu arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi komutanı gemide gazetecilere açıklama yaptı. Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "Bu görevdeki amacımız Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Mersin Taşucu’na doğru yola çıkan yolcu gemisi dakikalar sonra KKTC’ye bağlı Girne açıklarında su alıp alabora olmuştu. Gemide kaybolan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi de katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Komutanı Binbaşı Ulaş Cesur, gelişmeler ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Binbaşı Ulaş Cesur

"BATIK TESPİT EDİLDİKTEN SONRA ARAMA KURTARMA BAŞLAYACAK"

Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "Tamamen yerli ve milli imkanlar ile İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş. Son teknoloji sistem cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel ile arama/kurtarma görevlerini icra edebilen bir kurtarma gemisidir. Komutanlığımız üzerine konuşlu bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 90 metre derinliğe kadar insanlı dalışlarla kurtarma çalışmalarını icra etmektedir. TCG Işın sadece mavi vatan sınırları dahilindeki görevleri icra etmekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası tatbikat ve görevlere de iştirak etmekte, katıldığı tatbikatlarda sahip olduğu sistem/cihaz ve yetenekleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu görevdeki amacımız Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacak, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edilecektir" ifadelerine yer verdi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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