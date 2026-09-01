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Ekonomi

Ünlü analist tarih verdi: Bitcoin 150 bin dolara yükselebilir

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En önemli kripto varlıklardan biri olan Bitcoin için 2027 beklentileri açıklanmaya devam ediyor. Credit Suisse eski Küresel Değerleme Riski Başkanı CK Zheng'te Bitcoin hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Zheng'e göre Bitcoin 2027 sonuna kadar 150 bin dolara çıkabilir.

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İsviçre merkezli küresel yatırım bankası olan Credit Suisse'nin eski Küresel Değerleme Riski Başkanı ve Singapur merkezli, kripto para piyasasına odaklanmış bağımsız bir serbest yatırım fonu yönetim şirketi olan ZX Squared Capital Kurucu Ortağı ''CK Zheng'' Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

En önemli kripto varlıklardan biri olan Bitcoin, en son 21 Ağustos'ta ABD’de tahvil piyasasına müdahalenin ardından risk iştahının artmasıyla birlikte 3 ay sonra ilk defa 75 bin doların üzerine taşınmıştı ve Bitcoin kendi eşiğini aşmış durumdaydı. Şimdi ise TSİ 11'de 78.618 dolardan fiyatlanmakta. Peki 2027 sonuna doğru Bitcoin'e ne kadar olacak? İşte ünlü analistin beklentileri...

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Analiste göre Bitcoin'i yeni bir yükseliş rallisi bekliyor. Zheng, son dönemde yaşanan düşüşün mevcut döngünün en zorlu aşaması olduğunu ve bu sürecin büyük ölçüde geride kaldığını belirtti. Piyasadaki kurumsal yatırımcıların giderek ağırlığının arttığını belirten Zheng bunun Bitcoin açısından olumlu yönde olduğunu ifade ediyor.

Zheng'e göre Bitcoin 2027 sonuna kadar 150 bin dolara kadar çıkabilir. Bu yükseliş rallisinin en önemli sebeplerinden biri olarak kripto piyasasındaki düzenleyici çerçevenin netleşmesi, kurumsal sermaye girişlerinin artması ve Bitcoin’in daha olgun bir varlık sınıfına dönüşmesi değerlendiriliyor.

KRİPTO SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

2022'de yaşanan ve kripto sektörün de büyük bir krize yol açan Terra, Luna, Celsius, Voyager ve FTX gibi büyük oyuncuların iflaslarının piyasada ağır bir güven kaybına yol açtığını hatırlatan Zheng, bugün ise Kripto sektörü için olum yönde izlenimini sürdürüyor. Piyasa yapısının 2022'de ki büyük krizden büyük şekilde ayrıştığını dile getiren Zheng kripto sektörü için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Bitcoin yıl sonunda 150 bin dolara çıkabilir! Dünyaca ünlü analistten değerlendirme
Başlık ResmiBitcoin yıl sonunda 150 bin dolara çıkabilir! Dünyaca ünlü analistten değerlendirme

ETF'LER BİTCOİN İÇİN ÖNEMLİ

Zheng'e göre ETF'ler Bitcoin için çok önemli bir pozisyonda. Yatırımcılar, kısa vadeli bireysel yatırımcılardan farklı olarak piyasaya daha uzun vadeli sermaye taşıyor ve böylelikle Bitcoin’in fiyat yapısını önceki dört yıllık döngülere kıyasla daha dirençli hale getiriliyor.

Analiste göre ABD'nin borcu Bitcoin için önemli bir eşik. Bitcoin'in 150 bin dolarlık hedef eşiğinde, ABD'nin mali görünümü de önemli bir yerde tuttuğunu ifade eden Zheng, ABD borcunun 2027’de daha önce görülmemiş bir hızla artabileceğini belirtti. Analist ayrıca, büyük kurumsal yatırımcıların portföylerini korumak amacıyla alternatif varlıklara yönelmesinin Bitcoin talebini artırabileceğini söyledi.

Bitcoin yıl sonunda 150 bin dolara çıkabilir! Dünyaca ünlü analistten değerlendirme
Başlık ResmiBitcoin yıl sonunda 150 bin dolara çıkabilir! Dünyaca ünlü analistten değerlendirme

Zheng'e göre Bitcoin'de yeni bir yükseliş döneminin 2026’nın sonlarına doğru veya 2027’nin başında başlayabileceğini öngörmekte. Bitcoin’in dört yıllık döngü yapısının tamamen ortadan kalkmadığını ifade eden analist, düzenleyici gelişmelerin de bu süreci destekleyebileceğini aktardı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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