Garanti BBVA'dan dikkat çeken değerlendirme! Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüyecek

Garanti BBVA Research Türkiye hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu. Bankanın değerlendirmesine göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yaklaşık yüzde 3 büyüme öngörülürken, 2026 yıl sonu büyüme tahmininin yüzde 3,0'da korudu.

Dün açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi nisan-haziran dönemini kapsayan 2026'nın 2. çeyreğinde yüzde 2,3 oranında büyüdü. Böylece ülke ekonomisi art arda 24 çeyrektir büyüme kaydetti. Buna yönelik tarım ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken Garanti BBVA Research' te Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme beklentilerini açıkladı.

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Türkiye ekonomisi, jeopolitik baskılara rağmen büyümeye devam ediyor. ABD-İran savaşı ve küresel petrol krizinin yaşandığı 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri artış gösterirken, Garanti BBVA Research'ün değerlendirmesine göre Türkiye'nin 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3 seviyesinde aktardı. Büyüme beklentisini koruyan banka, Ortadoğu'da ki savaşın Türkiye ekonomisinin büyüme görünümü açısından temel aşağı yönlü risk olmaya devam ettiğini belirtti. Bankaya göre Türkiye ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü. Söz konusu büyüme, kurumun yüzde 3'lük, piyasanın ise yüzde 2,9'luk beklentisinin altında kaldı. Böylece Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısındaki büyümesi yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Garanti BBVAdan dikkat çeken değerlendirme! Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüyecek

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BANKANIN SEKTÖR BAZINDA ÇIKARIMLARI

BBVA Research'in değerlendirmesine göre Türkiye'nin tarım sektörü açısında önemli bir pozisyonun olduğunu aktardı. Bankaya göre tarım sektörü ekonomik büyümeyi destekleyeceğini belirtti. Türkiye'nin sanayisi içinde önemli açılamalarda bulunan BBVA sanayi için öncü göstergelerin üçüncü çeyrekte sanayi sektöründe zayıf bir görünüme işaret ettiğini belirtti. Ayrıca değerlendirme de aylık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) göstergesi, üçüncü çeyrekte yıllık büyümenin yaklaşık yüzde 3, çeyreklik büyümenin ise yüzde 1-1,5 aralığında gerçekleşebileceğine işaret ederek öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Garanti BBVAdan dikkat çeken değerlendirme! Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüyecek

Merkez Bankası, ağustos sonunda fonlama maliyetini 300 baz puan düşürerek yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye çekti. Raporda bu adımın beklenenden erken geldiği belirtilirken, yüksek enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle TCMB'nin temkinli duruşunu sürdüreceği ifade edildi. Ayrıca raporda Eylül ayının başında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'ın ise maliye politikasının önümüzdeki dönemdeki duruşuna ilişkin daha net bir çerçeve sunabileceği aktarıldı.

2026 YILI BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3

BBVA Research, jeopolitik gerilimlerde yeni bir tırmanma yaşanmayacağı ve ihtiyatlı politika bileşiminin korunacağı varsayımıyla Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 3 seviyesinde korudu.

Garanti BBVAdan dikkat çeken değerlendirme! Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüyecek

GÖZLER PPK TOPLANTISINDA

Büyüme verilerinin ardından piyasaların odağında gözler Para Politikası Kurulu (PPK)'ya çevrildi. Açıklanacak faiz oranı Türkiye için önemli bir veri olurken, küresel jeopolitik gerilimlere rağmen 24 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye için TCMB'den gelecek faiz mesajı piyasaların gündeminde.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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