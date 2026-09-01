Batan feribotun, iki defa kaza yapıp ağır hasar aldığı, Türk mühendislerin “tamiri zor” raporu verdiği, bunun üzerine Yunan firmaya tamir ettirildiği öne sürüldü.

Filo Jet isimli deniz otobüsünün kaptanı, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir problem görmediğini, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve alabora olduklarını ifade etti. Kaptan ve mürettebatı tutuklandı. Geminin seferine izin veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Yolcular, feribotu ilk önce kaptan ve mürettebatının terk ettiğini belirtti.

Gemiyi Yunan'a tamir ettirmişler! Filo Jet'in sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş

Olay anında kapıların kilitlendiği, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve sandalların denize bırakılmadığı aktarıldı. 26 yıllık geminin daha önce iki defa kaza geçirdiği, ön tarafının ağır hasar aldığı belirtildi. Türk mühendislerin “Tamiri zor” şeklinde rapor hazırlamasına rağmen sahiplerinin gemiyi bir Yunan firmasına üstün körü elden geçirttiği iddia edildi.

Gemiyi Yunan'a tamir ettirmişler! Filo Jet'in sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş





Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, ‘Filo Jet’e ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gazeteci Cüneyt Özdemir’e konuşan Kılıç, feribotun iki defa kaza geçirdiğini ve 10 sene önce Mersin Taşucu’nda karaya oturduğunu belirterek “Baş kısmından yara almıştı. Çok ağır yapısal hasar vardı. 50 saat boyunca inceledim. Nitelikli ve teknik açıdan zor bir tamir işlemi gerekiyordu. O dönem hazırladığım raporda mutlaka klas altında tamir edilmesinin şart olduğunu belirttim. Ancak sahipleri ile bu konuda anlaşamadık. Daha sonra konu yargıya taşındı. ‘El yordamıyla’ bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerine dair bir beyan sundular. Oysa işin ehli olmayan kişilere yaptırmışlardı” dedi.

Gemiyi Yunana tamir ettirmişler! Filo Jetin sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş

İHMALLER ZİNCİRİ

Girne açıklarında batan feribotta yaşanan can pazarı, ardı arkası kesilmeyen skandalları ortaya çıkardı. Arama çalışmalarına katılan ticari tekne kaptanı Mustafa Koç’un "Gemiyi ilk içindeki kaptan mı terk etti? Etti. Birinci ve ikinci kaptanı karaya bizzat ben çıkardım” sözleri yolcuların ‘İlk kaptan kaçtı’ iddialarını doğruladı. Olayı haber alır almaz 45 dakika açıldığını ve yan yatan gemi üzerinde 80-90 kişi gördüğünü belirten Koç "İnsanlar panik ve korku içindeydi. 60-65 yetişkini limana götürdük. Bu gemi geçmişte aldığı yara sebebiyle 5 yıl karada kaldı. Sol tarafında yama yapılmış büyük bir parça vardı. O parça attı. Batmanın sebebi de vurulan o yerden kaynaklanıyor" dedi.

Gemiyi Yunan'a tamir ettirmişler! Filo Jet'in sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş

DOKUZ TUTUKLAMA

Faciaya ilişkin mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden aralarında Katamaran tipi 26 yaşındaki geminin kaptanı M.Ö. ve mürettebatın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Davada ikisi kamu görevlisi beş kişi ise serbest bırakıldı. Kaptan M.Ö. ifadesinde dalgalar sebebiyle geminin ön tarafının kopması sonucu alabora olduğunu öne sürdü. Meteorlojik verilere göre çıkışta bir sorun olmadığını iddia eden şüpheliler, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu. Ancak yolcular; kapıların kilitlendiğini, can yeleklerinin dağıtılmadığını ve su alan geminin geri dönme taleplerine rağmen yola devam edildiğine dair ihmaller zincirini dile getiriyor.

Gemiyi Yunana tamir ettirmişler! Filo Jetin sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş

Liman yetkililerinin fırtınalı havada izin vermesini değerlendiren KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı "Tecrübeli bir kaptandı, bu sefere çıkmayabilirdi. Ölü dalgaların olduğunu biliyordu" açıklamasını yaptı. Arıklı, kaptanın "Ben bu sefere çıkacağım" dediğinde, liman başkanlığının izin verdiğini belirtti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de sefer iznini veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığına dikkat çekti. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını ve yerlerine yeni sorumluların görevlendirildiğini bildiren Başbakan Üstel "Kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Gemiyi Yunan'a tamir ettirmişler! Filo Jet'in sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş

İŞTE KAYIPLAR

Hayatını kaybeden 8 kişi ile kayıp 20 yolcunun kimlik bilgileri paylaşıldı. Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Törer ve Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. Arananların isimleri ise şöyle: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Amine Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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