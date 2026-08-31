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Kültür - Sanat

Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

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Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu
Fotoğraf Başlığı Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya ile yürütülen kültürel iş birliği kapsamında Kolezyum’da açılışı gerçekleştirilen “Troia ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını açıkladı. Bakanlığa bağlı müzelerden 221 eserin yer aldığı, İtalya ve Vatikan müzelerinden eserlerle birlikte 300’ün üzerinde eseri bir araya getiren sergi 18 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma’daki Kolezyum’da ziyarete açılan “Troia ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin ulaştığı ziyaretçi sayısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ersoy, “Troia’nın hikâyesi Roma’da milyonlarla buluşuyor.” ifadelerini kullanarak serginin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını bildirdi.
İtalya ile yürütülen kültürel iş birliği kapsamında Kolezyum’da açılışı gerçekleştirilen sergide Bakanlığa bağlı müzelerden 221 eserin yer aldığını belirten Ersoy, İtalya ve Vatikan müzelerinden eserlerle birlikte 300’ün üzerinde eserin ziyaretçilerle buluştuğunu kaydetti.

Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu
Başlık ResmiTroya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

Serginin Troya Savaşı’ndan Homeros’un İlyada’sına, Aeneas’ın İtalya yolculuğundan Roma’nın kurucularının Anadolu kökenine uzanan ortak tarihî mirası dünyaya anlattığını vurgulayan Ersoy, “18 Ekim’e kadar açık kalacak sergimizle kültürel değerlerimizi uluslararası ölçekte tanıtmaya, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki bağları güçlendirmeye devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu
Başlık ResmiTroya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

TROİA’DAN ROMA’YA UZANAN ORTAK HAFIZA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel iş birliği projeleri kapsamında hazırlanan serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi. “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico” adıyla düzenlenen sergi 12 Haziran'da tarihinde ziyarete açıldı.

Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu
Başlık ResmiTroya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

Küratörlüğü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce üstlenilen sergide; Troya Savaşı, dönemin Anadolu’sunun siyasi ortamı, Homeros’un İlyada adlı eserinde geçen hikâye ve mitler, savaşın sonunda yeni bir yurt kurma amacıyla Troya’dan kaçan Aeneas’ın İtalya’ya yolculuğu ve Roma’nın kurucularının Anadolu’lu olması konu ediliyor.

Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu
Başlık ResmiTroya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

300’ÜN ÜZERİNDE ESER KOLEZYUM’DA

Sergide 221’i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerden olmak üzere İtalya ve Vatikan müzelerinden sağlanan eserlerle birlikte 300’ün üzerinde eser yer alıyor. Troia ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağları farklı eserler üzerinden anlatan sergi, 18 Ekim 2026 tarihine kadar gösterimde kalacak.

Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu
Başlık ResmiTroya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

KÜLTÜREL DİPLOMASİDE TROYA ETKİSİ

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda ivme kazanan süreli sergiler üzerinden Türkiye’nin kültürel değerlerini uluslararası ölçekte tanıtma politikası kapsamında gerçekleştirildi.

Troya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu
Başlık ResmiTroya’nın hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

Tarihî ve arkeolojik mirasın diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik gelişim aracı olarak değerlendirilmesini esas alan sergi, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir kültürel diplomasi girişimi olarak öne çıkıyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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