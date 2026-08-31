Kocaeli'de bir vatandaşın 2018 yılında satın aldığı Mercedes marka aracının gümrükte 'beyaz eşya' olarak kaydedildiği öğrenildi. Aracın üzerinde hak mahrumiyeti olduğunu ve satamadığını söyleyen vatandaş yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Mercedes marka aracının trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek amacıyla e-Devlet'e giren Selim Calap, otomobilinde hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada, senelerdir vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan otomobilin düşük vergi ödemek için Türkiye'ye gümrükten "beyaz eşya" olarak sokulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2018 senesinde Trabzon'dan satın aldığı 2006 model Mercedes marka aracının herhangi bir ceza ya da borç durumu olup olmadığını kontrol etmek amacıyla geçen sene e-Devlet'e giren Selim Calap, otomobilinin üzerinde hak mahrumiyeti olduğunu ve Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010 senesinden bu yana süren bir dava dosyası olduğunu gördü. Yapılan araştırmalarda, otomobilin şasi numarasında ya da donanımında herhangi bir oynama (çenç) olmadığı fakat gümrük vergisini düşük ödemek için Türkiye'ye buzdolabı ya da klima gibi "beyaz eşya" olarak beyan edilerek sokulduğu ortaya çıktı.

Arabası beyaz eşya çıktı! Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi

Düzenli olarak vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı aracını şu an satamayan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Calap, yetkililerden yardım bekliyor.

"YURT DIŞINDAN BEYAZ EŞYA OLARAK SOKULMUŞ"

Olayla alakalı açıklamalar yapan Selim Calap, otomobilinin bütün vergilerini düzenli ödediğini söyleyerek, mahkeme sürecini bütünüyle tesadüf eseri öğrendiğini belirtti. Otomobilinden memnun olduğunu fakat yasal süreç sebebiyle büyük mağduriyet yaşadığını kaydeden Calap, "Geçen yıl eylül ayında e-Devlet üzerinden trafik cezası vs. var mı diye kontrol yaptım. Uygulamada aracımda hak mahrumiyeti olduğunu öğrendim. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2010 yılında dava açılmış. Ben geçen yıla kadar bunu bilmiyordum, tesadüfen örendim. Araç yurt dışından bir şekilde beyaz eşya olarak sokulmuş, araştırmalarımız neticesinde bize öyle söylendi" ifadelerini kullandı.

Calap, mahkeme sürecinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu yılın mart ayında mahkememiz oldu ve 6 ay sonrasına ertelenmişti. Yani 30 Eylül'de yeniden mahkememiz olacak. Bakalım, sonuç ne olacak? Ben aracımdan memnunum. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla benim aracım üzerinde yaklaşık 1000 mağdur var ama genel olarak bu şekilde ise yaklaşık 10 bin mağdurun olduğu duyumunu aldık. Aracımın her vergisini ödedim, muayenesini yaptırdım. Herhangi bir borcum da yoktur."

Arabası beyaz eşya çıktı! Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi

"BUZDOLABI MI ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mİ BİLEMİYORUM"

Aracının gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğunu öğrenince şok yaşadığını kaydeden Calap, "Beyaz eşya olayı şok etkisi oluşturdu. Neticede arabamız var ama beyaz eşya olarak gözüküyor. Beyaz eşya ama hani buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi vs. bunu bilemiyorum. Bize söylenen beyaz eşya olduğuydu. Şu an mağdur durumdayız. Aracımızı satmak istesek satamıyoruz. İnşallah önümüzdeki mahkeme sürecinde bu iş çözülür diye ümit ediyoruz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası