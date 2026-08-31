Çocuk kavgasına belindeki silahla daldı! Anne ve oğluna dehşeti yaşatan maganda kamerada

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgasına müdahale eden bir şahıs, çocuğunu uyaran genci ve annesini belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla tehdit ederek dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından kadının eşini de "Bu küçük silah, daha büyükleri de var" diyerek tehdit etmeyi sürdüren saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karaköprü Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKaraköprü

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