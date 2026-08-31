Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Çocuk kavgasına belindeki silahla daldı! Anne ve oğluna dehşeti yaşatan maganda kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaydet

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgasına müdahale eden bir şahıs, çocuğunu uyaran genci ve annesini belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla tehdit ederek dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından kadının eşini de "Bu küçük silah, daha büyükleri de var" diyerek tehdit etmeyi sürdüren saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karaköprü
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
Togg'un yeni modeli görücüye çıktı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
10 YILLIK OYUN BOZULDU!
10 YILLIK OYUN BOZULDU!
Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu...
WHATSAPP BAŞINI YAKTI!
WHATSAPP BAŞINI YAKTI!
Gizli kamera skandalında kritik delil
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
750 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu?
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
Birçok ünlüye burada uyuşturucu testi yapılmıştı
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
16 yaşındaki çocuk tuvalette doğurduğu bebeği çöpe attı
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi!
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
İki milyon euro ödedi, transfer yasağını kaldırdı
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
Faciaya rağmen geçmek zorundalar
SAHİL YOLUNU SU BASTI!
SAHİL YOLUNU SU BASTI!
Sağanak yağış iki ili birden vurdu
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi
AKARYAKIT İÇİN KÖTÜ HABER!
AKARYAKIT İÇİN KÖTÜ HABER!
Petrol yeniden 90 doları aştı
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti!
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe'den Malick Fofana hamlesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bornoz kasabanın
Bornoz kasabanın "milli kıyafeti" oldu! Markete de kafeye de böyle gidiyorlar
Kaydet
Neymar, kulübü Santos'un transfer borcunu ödedi
Neymar, kulübü Santos'un borcunu ödedi
Kaydet
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi! 40 ülkeye ihracat yapıyor
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi! 40 ülkeye ihracat yapıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.