ÖZEL│ Leao’nun eski takım arkadaşı Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tek başına tehlike

Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao’nun Sporting Lizbon’dan takım arkadaşı Rúben Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. 2020-2023 yılları arasında Hatayspor formasıyla Süper Lig’de top koşturan eski yıldız, Portekizli yeteneğin transferiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ribeiro, “Leao’nun Galatasaray için çok önemli bir isim haline geleceğini şimdiden görebiliyorum.” dedi.

Süper Lig’de yaz transfer döneminin sona ermesine günler kala dikkat çeken bir takviye gerçekleştiren Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Leao, “Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Şampiyon olmak için buradayım.” diyerek taraftarı heyecanlandıran mesajlar verdi. Portekizli yıldızın bir dönem beraber oynadığı eski orta saha Rúben Ribeiro, ses getiren transfere ilişkin Türkiye Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

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RİBEİRO: “FARKLI OLDUĞUNU ANLAMIŞTIK”

Rafael Leao ile beraber top koşturdukları döneme değinen Ribeiro, “Leao ile Sporting'de tanıştım; ona yakın olma ve gelişimini takip etme fırsatı buldum. Çok erken yaşlardan itibaren nadir bulunan türden doğal bir kaliteye ve yeteneğe sahip, farklı bir oyuncuyla karşı karşıya olduğumuzu anlamak oldukça kolaydı. Beni en çok etkileyen şey, diğer oyuncular için çok daha zor olan hareketleri onun ne kadar kolay yapabildiğiydi. İnanılmaz bir teknik beceriye, müthiş bir hıza ve hepsinden önemlisi fark oluşturan top sürme temposu değişimine sahipti. Hızlandığında onu durdurmak son derece zordu. Çok yüksek bir seviyeye ulaşma potansiyeline sahip olduğu açıktı. Yeteneğini geliştirerek uluslararası çapta üst düzey bir oyuncuya dönüşmeyi başardı.” diye konuştu.

ÖZEL│ Leão’nun eski takım arkadaşı Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tek başına tehlike

“FARK OLUŞTURABİLECEK BİR OYUNCU”

27 yaşındaki kanat oyuncusunun teknik özelliklerini değerlendiren Portekizli eski futbolcu, “O, mükemmel teknik kapasiteye sahip bir oyuncu. Bire bir durumlarda çok güçlü. Tekniği ve hızının yanı sıra, savunma oyuncularıyla girdiği ikili mücadelelerde ve fiziksel savaşlarda ona muazzam düzeyde yardımcı olan güçlü bir fiziği de var. Topla mesafe kat edebilen, boş alanlara hücum edebilen ve neredeyse tek başına tehlikeli pozisyonlar oluşturabilen bir oyuncu. Ama onda en çok değer verdiğim şey karar verme yeteneğidir. Bu seviyedeki bir oyuncu sadece yeteneğine güvenemez, sahip olduğu nitelikleri sayılara ve belirleyici anlara dönüştürebilmelidir; Leao, işte bu yeteneğe de sahipti. Hâlâ gelişime açık olduğuna ve kendini geliştirmeye devam edebileceğine yürekten inanıyorum. Bir oyuncu yetenek, fiziksel özellikler, hız ve karar verme becerisini bir araya getirdiğinde karşımızda Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinde fark oluşturabilecek bir oyuncu var demektir.” dedi.

ÖZEL│ Leão’nun eski takım arkadaşı Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tek başına tehlike

“LİGİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTI”

Daha önce 3 yıl forma giydiği Süper Lig’in son dönemdeki kalitesine dikkat çeken Rúben Ribeiro, “Hatayspor'da geçirdiğim yıllara dair mükemmel anılarım var. Burası benim için ikinci bir ev, ikinci bir aile gibi. Pek az ligin boy ölçüşebileceği futbol tutkusuna ve inanılmaz atmosferlere sahip, oldukça rekabetçi bir lig. Son yıllarda Türk futbolu giderek artan bir tutku ortaya koydu. Yüksek kaliteli oyuncuların ve uluslararası isimlerin gelişi, Türk kulüplerinin en üst düzeyde rekabet etmek istediğini gösteriyor. Bu çapta oyuncular Türkiye'yi tercih ettiğinde, bu durum ligin görünürlüğünü ve kalitesini de artırıyor. Leao gibi oyuncuların gelmesinin bu büyümeye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü onlar kalite, keyif ve fark oluşturma konusunda büyük bir yetenek getiriyorlar.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL│ Leão’nun eski takım arkadaşı Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tek başına tehlike

“TAKIMIN ÖNEMLİ BİR İSMİ OLACAK”

Portekizli yıldızın Galatasaray tercihine vurgu yapan Ribeiro, “Leao için olduğu kadar Galatasaray için de mükemmel bir seçim olduğuna inanıyorum. O, büyük hedefleri olan bir takımda fark oluşturabilecek türden bir oyuncu. Rakip savunmanın dengelerini bozabilen, fırsatlar oluşturabilen, asist yapabilen ve gol atabilen bir isim. Hızı ve bire birdeki yeteneğiyle boş alanlar açabiliyor ve rakip savunmalara sürekli sorun çıkarabiliyor. Bu özelliklere sahip bir oyuncu Galatasaray büyüklüğünde ve kalitesinde bir takıma katıldığında, takımın hücumda çok daha iyi istatistiklere ulaşmasına yardımcı olabileceğine inanıyorum. Dahası o atmosferde ve kaliteli oyuncularla birlikte oynamak onun yeteneklerini daha da yukarı taşıyabilir. Leao'nun Galatasaray için çok önemli bir isim haline geleceğini görebiliyorum.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL│ Leão’nun eski takım arkadaşı Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tek başına tehlike

“ATMOSFERDEN GÖZÜ KORKMAZ”

Leao’nun Türk futbolundaki taraftar baskısını kaldırabilecek mental seviyede olduğunun altını çizen Ribeiro, şöyle devam etti: “Türk futbolu son derece tutkuludur ve taraftarların oluşturduğu baskı gerçekten yoğundur. Türkiye'de oynayan herkes, taraftarların futbolu çok yoğun bir şekilde yaşadığını kısa sürede fark eder. Ancak Leao’nun o baskıyla başa çıkabilecek kaliteye ve kişiliğe sahip olduğuna inanıyorum. Kendisi daha önce büyük kulüplerde, büyük stadyumlarda ve oldukça zorlu müsabakalarda forma giydi. Bu nedenle atmosferden gözü korkmaz. Aksine, onun kişiliğine ve kalitesine sahip oyuncuların bu tür ortamlardan keyif aldığını düşünüyorum. Kendi yeteneklerinize güvendiğinizde, baskı motivasyona dönüşebilir. Ayrıca gol atmaya, asist yapmaya ve taraftarlara keyifli anlar yaşatmaya başladığında Galatasaray taraftarlarıyla olan ilişkisi daha da güçlenecektir.”

ÖZEL│ Leão’nun eski takım arkadaşı Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tek başına tehlike

“STADYUMU ATEŞLER”

Hatayspor formasıyla Galatasaray deplasmanında birçok maça çıkan eski yıldız, “Oradaki atmosfer gerçekten çok özel. Yaşadığım en yoğun atmosferlerden biriydi. Taraftarlar, oyunculara üst düzey bir enerji aktarabilirler. Bence Leao, o ortama çok iyi uyum sağlayabilir. Rakiplere meydan okumayı ve izleyenlere keyif vermeyi seven bir oyuncu. Taraftarların desteğini arkasına aldığında bunun ona daha da fazla özgüven kazandıracağına şüphe yok. Aynı zamanda taraftarları heyecanlandıracak niteliklere de sahip. Tek bir koşu, tek bir top sürme, tek bir asist veya tek bir gol, stadyumu tamamen ateşleyebilir. Leao ile Galatasaray taraftarları arasında çok güçlü bir bağ kurulabileceğini düşünüyorum. Taraftarlar ona enerji verebilir, o da bu enerjinin karşılığını sahaya yansıtır.” dedi.

ÖZEL│ Leão’nun eski takım arkadaşı Ribeiro, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tek başına tehlike

“HARİKA BİR SEZON YAŞANABİLİR”

Galatasaray’ın kadro gücüne ve Şampiyonlar Ligi’ndeki şansına değinen 39 yaşındaki eski yetenek, son olarak şunları söyledi: “Galatasaray, zengin bir tarihe sahip büyük bir kulüp. Her zaman şampiyonluklar ve büyük Avrupa hedefleri için mücadele etme gibi muazzam bir sorumluluğu var. Kadrodaki kaliteye Leao gibi bir oyuncunun eklenmesi, takıma çok daha büyük bir hücum gücü kazandırdı. O; hız, denge bozma yeteneği, fiziksel güç, asistler ve goller sunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu ayrıntılar her şeyi değiştirebilir. Bu tür maçlarda genellikle maçın gidişatını belirleyebilecek, bire birde rakibini alt edebilecek veya sıfırdan fırsat oluşturabilecek oyunculara ihtiyaç duyulur. Bu nedenle Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olabileceğine inanıyorum. Eğer takım doğru dengeyi bulmayı başarır ve kalitesine yakışır bir şekilde oynarsa harika bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirmek için gereken şartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, onu tanıyan ve aynı soyunma odasını paylaşma fırsatı bulmuş biri olarak, bu seviyeye ulaştığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ve taraftarlara daha birçok harika an yaşatacağına eminim.”

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