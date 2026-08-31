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Ekonomi

Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...

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Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...

Türkiye İstatistik Kurumu, büyüme istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi nisan-haziran dönemini kapsayan 2026'nın 2. çeyreğinde yüzde 2,3 oranında büyüdü. Böylece ülke ekonomisi art arda 24 çeyrektir büyümüş oldu

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Türkiye ekonomisi, jeopolitik baskılara rağmen büyümeye devam ediyor. ABD-İran savaşı ve küresel petrol krizinin yaşandığı 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. TÜİK'in paylaştığı veriye göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı ikinci çeyreğinde %2,3 arttı.

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TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %3,2, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,5 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı.

Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...
Başlık ResmiTürkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı.

Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...
Başlık ResmiTürkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...

GSYH CARİ FİYATLARLA 19.8 TRİLYON LİRA OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti.

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HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI VE İTHALATI

Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,4, ithalatı ise %6,4 azaldı.

Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...
Başlık ResmiTürkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ %36,7 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %38,7 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,3 iken, bu oran 2026 yılı ikinci çeyreğinde %38,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde %41,3 iken, 2026 yılı ikinci çeyreğinde %41,6 oldu.

Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...
Başlık ResmiTürkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü! 24 çeyreklik seri...
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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