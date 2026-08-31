"40 gün 40 gece Fenerbahçe kazanırdı" dedi, Beşiktaş maçı öncesi 2 isme dikkat çekti: Çok korkutucu

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor, 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, konuk ekibin 2-0'lık galibiyetle karşılaşmayı yorumladı. Eski milli oyuncu, Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin sol kanadında görev yapan Archie Brown ve Oğuz Aydın'ın performansına vurgu yaptı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 3'üncü dakikada Vedat Muriqi ve 49'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle Samsunspor'u devirdi. Olympique Lyon zaferi sonrası Süper Lig'in zorlu deplasmanından da galibiyetle dönen İlker Yağcıoğlu, 2-0 sonuçlanan müsabakayı yorumladı.

Fenerbahçe'nin maça başladığı ilk 11.

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"SABAHA KADAR OYNANSA FENERBAHÇE KAZANIRDI"

TRT Spor canlı yayınında konuşan 60 yaşındaki eski futbolcu, "Fenerbahçe ilk yarıdan fişi çekebilirdi. 116 km. koşulan Lyon maçından sonra gördük ki hiçbir sıkıntı yok. Fenerbahçe, Samsunspor'a hiç şans tanımadı. Samsunspor hiç pas yapamadı, Fenerbahçe kalesine hiç gelemedi. Sabaha kadar oynansa Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maçtı. Fenerbahçe, bu maçı 40 gün 40 gece de oynasa kazanırdı" dedi.

İlker Yağcıoğlu

"KISKANILACAK SOL TARAF PERFORMANSI"

Archie Brown ve Oğuz Aydın'ın müthiş bir ikili olduğunu belirten Yağcıoğlu, "Bir sol taraf izledik ki maşallah hakikaten kıskandıracak bir sol taraf performansı izledik. Archie Brown 8 kere rakip ceza sahasında topla buluştu. Fenerbahçe'nin en çok rakip ceza alanına giren oyuncusu. İsmail Kartal'ın fark oluşturduğu konulardan biri bu. Bir önceki gelişinde Ferdi'yle Osayi bunu çok iyi yapıyordu. İki tane bekinin sürekli hücuma gitmesini istiyor. Archie'ye bugün müthiş bir Oğuz Aydın da eklenince sol taraf çok keyifli hale geldi. Rakip için çok korkutucu bir hale geldi çünkü önlem alamıyorsun. Archie inanılmaz bindirmeler yaptı" ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın - Archie Brown

"BİRİCİ SINIF GOL"

N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi dışında Vedat Muriqi'yi de öven İlker Yağcıoğlu, "Ortada Kante ve Guendouzi belirli bir seviyenin altına düşmüyor. Vedat, İspanya'ya gidince evrilmiş. Arkası dönük top tutmalarda bu kadar başarılı değildi ama son 2 maçtır inanılmaz oynuyor. Birinci sınıf bir gol attı. Fenerbahçe zor bir süreci bence çok iyi geçti" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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