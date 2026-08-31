Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerinde Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli takımdan ayrılması için yürütülen görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Talisca gitti mi merak edilirken transfer sürecinde son durum netleşti.

32 yaşındaki futbolcunun transferinin henüz tamamen resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yeni kulübüyle yapacağı maaş görüşmeleri sürecin son aşamasını oluşturuyor. Kişisel şartlar konusunda anlaşma sağlanması halinde Talisca'nın birkaç gün içerisinde imza atması bekleniyor.

TALİSCA GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili transfer sürecinde sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması için geriye oyuncunun yeni kulübüyle yapacağı maaş görüşmeleri kaldı. Talisca'nın Al-Jazira ile kişisel şartlarda anlaşmasının ardından transferin tamamlanması ve oyuncunun yeni takımına imza atması bekleniyor.

Talisca gitti mi? Transfer sürecinde son durum!

TALİSCA YENİ TAKIMI NERESİ, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Anderson Talisca'nın transferdeki yeni adresi Al-Jazira olacak. Fenerbahçe ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi arasında yapılan görüşmelerde transfer konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Talisca'nın daha önce Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakmadığı ve sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek istediği aktarılmıştı. Süreç içerisinde kararını değiştiren Brezilyalı futbolcu, Al-Jazira ile görüşmelere başladı.

Talisca'nın Al-Jazira'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı yıldız kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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