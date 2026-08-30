Fenerbahçe'de Talisca dönemi bitiyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Al-Jazira'ya transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli alınmayacak olan 32 yaşındaki futbolcunun, maaş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yeni takımına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun Al-Jazira'ya transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve ayrılığın birkaç gün içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği bildirildi.

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AL-JAZİRA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken, sarı-lacivertli kulübün bu transferden bonservis geliri elde etmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçede Talisca dönemi bitiyor! Yeni adresi belli oldu

TALİSCA KARARINI DEĞİŞTİRDİ

32 yaşındaki futbolcunun daha önce Fenerbahçe'den ayrılma konusunda sıcak olmadığı ve takımda kalmayı düşündüğü aktarıldı. Ancak süreç içerisinde kararını değiştiren Talisca, Al-Jazira ile kişisel şartlarını görüşmeye başladı.

Brezilyalı oyuncunun yeni kulübüyle maaş konusunda anlaşmaya varmasının ardından transferin önündeki son engellerin de aşılması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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