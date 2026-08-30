Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Trabzon Uzungöl’de sağanak sonrası Koşon Deresi’nde ikinci kez taşkın meydana geldi. Bölgedeki turistler derenin karşı tarafında mahsur kalırken, bölgede temizlik ve menfez açma çalışması başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de etkili olan sağanak yağış sonrasında zor anlar yaşandı. Dün akşam saatlerinde taşkın meydana gelen Koşon Deresi’nde bugün bir taşkın daha meydana geldi.

1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı
Başlık Resmi1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı

TURİSTLER MAHSUR KALDI

Taşkın nedeniyle bölgede maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar da zarar gördü. Uzungöl’e ulaşım noktalarından biri olan Klazomat bölgesinde yolun kapanması sonucu turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Turistlerin yolun yeniden ulaşıma açılmasını beklediği öğrenilirken, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede temizlik ve menfez açma çalışması başlattı.

1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı
Başlık Resmi1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı

GEÇİŞLER KISITLANDI

Bölgede AFAD, DSİ, Çaykara Belediyesi ve jandarma ekipleri yoğun şekilde çalışma yürütüyor, iş makineleriyle dere yatağında biriken malzemeler temizleniyor. Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle riskli bölgelere geçişlere izin vermezken, vatandaşlara Koşon Deresi çevresinden uzak durmaları için uyarı yapıldı.

1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı
Başlık Resmi1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EN AZ 6 ÖLÜ VAR!
EN AZ 6 ÖLÜ VAR!
Girne'de 267 kişinin bulunduğu gemi alabora oldu
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
ZORUNLU OLACAK!
ZORUNLU OLACAK!
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
Dev transferin maliyeti duyuruldu
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKELERE DİKKAT!
O ÜLKELERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama: O anları anlattı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama: O anları anlattı
Kaydet
Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! Real Madrid Malaga maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! Real Madrid Malaga maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kaydet
Trabzonspor’da yıldız oyuncu için sakatlık açıklaması
Trabzonspor’da yıldız isim için sakatlık açıklaması
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.