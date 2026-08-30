Trabzon Uzungöl’de sağanak sonrası Koşon Deresi’nde ikinci kez taşkın meydana geldi. Bölgedeki turistler derenin karşı tarafında mahsur kalırken, bölgede temizlik ve menfez açma çalışması başlatıldı.

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de etkili olan sağanak yağış sonrasında zor anlar yaşandı. Dün akşam saatlerinde taşkın meydana gelen Koşon Deresi’nde bugün bir taşkın daha meydana geldi.

1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı

TURİSTLER MAHSUR KALDI

Taşkın nedeniyle bölgede maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar da zarar gördü. Uzungöl’e ulaşım noktalarından biri olan Klazomat bölgesinde yolun kapanması sonucu turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Turistlerin yolun yeniden ulaşıma açılmasını beklediği öğrenilirken, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede temizlik ve menfez açma çalışması başlattı.

1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı

GEÇİŞLER KISITLANDI

Bölgede AFAD, DSİ, Çaykara Belediyesi ve jandarma ekipleri yoğun şekilde çalışma yürütüyor, iş makineleriyle dere yatağında biriken malzemeler temizleniyor. Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle riskli bölgelere geçişlere izin vermezken, vatandaşlara Koşon Deresi çevresinden uzak durmaları için uyarı yapıldı.

1 günde 2 taşkın! Uzungöl’de turistler dere kenarında mahsur kaldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITrabzon

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