Trabzonspor’da yıldız oyuncu için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi’nin sağlık durumunu açıkladı. Sol dizinde darbeye bağlı ağrı bulunan Ukraynalı futbolcunun yapılan MR kontrolünde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Ukraynalı futbolcunun sol dizinde darbeye bağlı ağrı nedeniyle yapılan kontrollerinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

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TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Bordo-mavili kulüp, Ruslan Malinovskyi’nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını açıkladı. Trabzonspor’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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