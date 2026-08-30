Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Samsun'daki kritik karşılaşmada VAR görevini Hollandalı hakem Richard Martens üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da Samsunspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yardımcı hakemler olacak. Dördüncü hakemliği ise Yücel Büyük yapacak.

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! VARda Hollandalı isim

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. Murat Altın da AVAR'da görev yapacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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