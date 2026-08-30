Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

KKTC'deki gemi faciası sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
KKTC'deki gemi faciası sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar

259 yolcu ve 8 mürettebatla KKTC'den Mersin'e doğru hareket eden yolcu gemisi, Girne açıklarında su alarak alabora oldu. Ekipler yolcu ve mürettebatı kurtarmak için seferber olurken, olayla ilgili Türkiye'den de peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek için kalkan yolcu gemisi, Girne açıklarında su alarak alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebatın olduğu gemideki vatandaşları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarla ilgili son durumu paylaşan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu ana kadar 244 kişiye ulaştık. 237'si sağ, 7'si vefat. 23 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Akaryakıta bu kez ÖTV zammı! Motorin yeniden 80 lirayı aşacak
TASARRUF ORTAĞIM

Akaryakıta bu kez ÖTV zammı! Motorin yeniden 80 lirayı aşacak

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber olurken, Türkiye'den de konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

KKTC'deki gemi faciası sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar
Başlık ResmiKKTC'deki gemi faciası sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar

"ÖNCELİĞİMİZ YOLCULARI VE MÜRETTEBATI KURTARMAK"

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız" diyen Cevdet Yılmaz, "Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞ DURUMDA"

Ömer Çelik, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Girne Açıklarında Su Alan Yolcu Gemisine İlişkin Yürütülen Arama Kurtarma Çalışmaları Hakkında Basın Açıklaması

30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır.

İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR AÇIKLAMA DA NUMAN KURTULMUŞ'TAN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
6 ÖLÜ, 24 KAYIP VAR!
6 ÖLÜ, 24 KAYIP VAR!
Girne'de 267 kişinin bulunduğu gemi alabora oldu
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
ZORUNLU OLACAK!
ZORUNLU OLACAK!
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
Dev transferin maliyeti duyuruldu
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKELERE DİKKAT!
O ÜLKELERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri!
Esenler Erokspor-Iğdır FK maçı hangi kanalda?
Kaydet
Bakan Çiftçi'den Diyarbakır'daki provokasyona net cevap!
Bakan Çiftçi'den Diyarbakır'daki provokasyona net cevap!
Kaydet
Fenerbahçe'de Talisca dönemi bitiyor! Yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de Talisca dönemi bitiyor! Yeni adresi belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.