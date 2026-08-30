259 yolcu ve 8 mürettebatla KKTC'den Mersin'e doğru hareket eden yolcu gemisi, Girne açıklarında su alarak alabora oldu. Ekipler yolcu ve mürettebatı kurtarmak için seferber olurken, olayla ilgili Türkiye'den de peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek için kalkan yolcu gemisi, Girne açıklarında su alarak alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebatın olduğu gemideki vatandaşları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarla ilgili son durumu paylaşan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu ana kadar 244 kişiye ulaştık. 237'si sağ, 7'si vefat. 23 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

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TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber olurken, Türkiye'den de konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

KKTC'deki gemi faciası sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar

"ÖNCELİĞİMİZ YOLCULARI VE MÜRETTEBATI KURTARMAK"

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız" diyen Cevdet Yılmaz, "Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞ DURUMDA"

Ömer Çelik, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Girne Açıklarında Su Alan Yolcu Gemisine İlişkin Yürütülen Arama Kurtarma Çalışmaları Hakkında Basın Açıklaması

30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır.

İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR AÇIKLAMA DA NUMAN KURTULMUŞ'TAN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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