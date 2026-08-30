Muhammed Salah'ın ismi Trabzon'da caddeye veriliyor!

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde yaşayacak olması ilçede dikkat çeken bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Yomra Belediyesi, Mısırlı yıldızın ikamet edeceği evin bulunduğu caddeye Salah'ın adını vermeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde yaşayacak olması, ilçede dikkat çeken bir gelişmeye yol açtı. Mısırlı yıldızın ikamet edeceği evin bulunduğu caddenin adının Salah olarak değiştirilmesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Muhammed Salahın ismi Trabzonda caddeye veriliyor!

SALAH'IN EVİNDE TADİLAT SÜRÜYOR

Trabzonspor'un ses getiren transferlerinden Muhammed Salah'ın Yomra'da yaşayacağı evde tadilat çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ve yıldız futbolcunun yakın zamanda Kaşüstü'ndeki yeni adresine yerleşmesi bekleniyor.

Salah'ın Yomra'da yaşamaya başlayacak olması, ilçede de karşılık buldu. Yomra Belediyesi, yıldız futbolcunun adını ilçede yaşatmak için harekete geçti.

Muhammed Salahın ismi Trabzonda caddeye veriliyor!

BAŞKAN BIYIK'IN PAYLAŞIMI GERÇEK OLDU

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, transfer sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salah'ın ilçede yaşamasını istediklerini ifade etmişti.

Transferin gerçekleşmesinin ardından Salah'ın Yomra'yı ikamet adresi olarak tercih etmesiyle Başkan Bıyık'ın söz konusu paylaşımı da gerçeğe dönüşmüş oldu.

Muhammed Salahın ismi Trabzonda caddeye veriliyor!

CADDEYE SALAH'IN ADI VERİLECEK

Yomra Belediyesi'nin, Muhammed Salah'ın yaşayacağı evin bulunduğu caddeye yıldız futbolcunun adını vermek için çalışma başlattığı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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