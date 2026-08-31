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3. Sayfa

Kayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi

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Kayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi

Kayseri'de H.E.A. isimli şahıs, çıkan kavgada silahla vurulduktan sonra tramvaya bindi. Durumu fark eden yolcuların ihbarı üzerine H.E.A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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Akıllara durgunluk veren olay Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavgada tabancayla yaralanan H.E.A. isimli şahıs, İldem-Organize Sanayi yönünden ilerleyen tramvaya bindi.

Kayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi
Başlık ResmiKayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi

Tramvayda yolculuk yapan vatandaşların ihbarı üzerine tramvayın durduğu Tuna Durağı’na polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi
Başlık ResmiKayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından durakta yapılan ilk müdahalenin ardından H.E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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