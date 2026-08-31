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Spor

Beşiktaş rotayı Portekiz’e kırdı: Yeni hedef Richard Rios

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Beşiktaş rotayı Portekiz’e kırdı: Yeni hedef Richard Rios

Beşiktaş orta saha transferi için rotayı Portekiz’e kırdı. Pape Matar Sarr’ın Juventus’la anlaşmasının ardından siyah beyazlılar, Benfica’nın Kolombiyalı yıldızı Rios’u gündemine aldı. 26 yaşındaki oyuncunun kiralama bedelinin 3 milyon avro olduğu öğrenildi.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ernest Poku ve Fabio Miretti’nin ardından Richard Rios’u da kadrosuna katmak istiyor. Portekiz basını, siyah beyazlıların Kolombiyalı orta sahaya olan ilgisini doğrularken Benfica’nın, şartların oluşması hâlinde kiralama formülüne sıcak baktığını yazdı. Benfica’nın Rios için 3 milyon avro kiralama bedeli talep ettiği belirtildi. Portekiz ekibinin Joao Palhinha’yı kadrosuna katmasının ardından Rios’un forma şansının azalabileceği ve bu sebeple ayrılık ihtimalinin güçlendiği ifade edildi.

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Başlık ResmiRichard Rios

MORİBA YEDEKTE

Beşiktaş’ın orta saha listesindeki alternatif isimlerden biri de İlaix Moriba. Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Gineli futbolcu, savunma ve hücumdaki katkısıyla dikkati çekiyor. Moriba için daha önce Galatasaray’ın yaptığı 15 milyon avroluk teklifin reddedildiği belirtilmişti. Hollanda devi Ajax’ın da genç oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 48 maçta görev yapan ve bunların 38’ine ilk 11’de başlayan Moriba, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SKORER ORTA SAHA

Geçen yıl Benfica’ya transfer olan Richard Rios, Portekiz ekibinde çıktığı 51 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösterilen Kolombiyalı orta saha oyuncusunun Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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